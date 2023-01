Hrithik Roshan RÉVÈLE des détails sur Fighter et Krrish 4; donne le cadeau d’anniversaire parfait aux fans

L’acteur de Bollywood Hrithik Roshan, qui aura un an de plus aujourd’hui le 10 janvier, a récemment confirmé que Krrish 4 arrivera très bientôt. Les fans attendent avec impatience le quatrième volet de la franchise de super-héros. La franchise de Hrithik a toujours réussi à garder le public accroché aux grands écrans. Krrish est en préparation depuis dix ans maintenant et les fans ont hâte que le film sorte sur grand écran. Dans une interview avec Pinkvilla, Hrithik semble avoir offert un cadeau d’anniversaire spécial à tous ses fans. Il a dit qu’ils devraient tous se réunir et envoyer une petite prière. Il a même révélé que Krrish 4 ils sont bloqués sur un petit détail technique et que le film le surmontera d’ici la fin de l’année. Il a même assuré à ses fans que Krrish 4 est en préparation.

De plus, le dieu grec de Bollywood Hrithik a même partagé des révélations intéressantes sur son prochain film, Fighter. Il a rappelé l’expérience de tir avec de vrais avions de chasse et a déclaré qu’ils étaient autour de l’Indian Air Force lorsqu’ils ont tiré à Sukhoi. Hrithik a déclaré que son expérience était incroyable.

De plus, Hrithik Roshan a partagé un aperçu de Krrish 4 sur Twitter et a tweeté en disant : « Le passé est fait. Voyons ce que l’avenir nous réserve. #15YearsOfKrrish #Krrish4′ avec un court clip vidéo. Krrish 4 a été annoncé plus tôt en 2018 et son père avait dit qu’il sortirait à Noël 2020, mais le film a été retardé pour diverses raisons. Rakesh Roshan a réalisé Koi… Mil Gaya suivi de Krrish en 2006 et de Krrish 3 en 2013.

L’histoire de Krrish parle de Krishna, le fils de Rohit, et de ses aventures alors qu’il sauve le monde des méchants. Hrithik a joué trois personnages dans le film, dont Rohit, Krishna et Krrish. Le film mettait en vedette Priyanka Chopra Jonas, Rekha et Naseeruddin Shah dans les rôles principaux.