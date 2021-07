Hrithik Roshan révèle comment il a touché une corde sensible avec ses enfants Hridaan-Hrehaan

Dans une récente interview, Hrithik Roshan, qui a joué Arjun dans le drame sur les voyages d’amitié « Zindagi Na Milegi Dobara », a parlé du dixième anniversaire du film et de ce qui le rend pertinent même aujourd’hui.

L’acteur a salué l’excellent scénario du film, affirmant qu’il n’y avait pas de fausses notes.

Hrithik a déclaré à ETimes : « C’est l’un des rares films hindi de son époque qui, je pense, n’a aucune fausse note. Aucun moment, aucun dialogue, aucune intention qui apporte une fausse note. Ce qui se joue est très réel. Je pense que le vrai cinéma est dépourvu du genre d’héroïsme, auquel jusque-là nos films étaient presque respectueux. Donc, c’était comme un vrai film frais, rafraîchissant, léger, avec beaucoup d’intégrité »,

Ajoutant: « Cela ne dépend d’aucune sorte de mode actuelle. Ce n’est pas saisonnier et ne répond pas à la tendance actuelle de la société. Le film est tout au sujet de son écriture. Bien sûr, la façon dont Reema (Kagti) et Zoya écrivent leurs films, comme je dit, cela vient d’un vrai lieu. Cela vient de leurs propres expériences, de leur sens du raisonnement et de leur motivation, donc rien n’est référencé, rien n’est dupliqué. C’est pourquoi c’est si rafraîchissant de lire leurs scripts. »

. Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait le plus frappé dans le personnage d’Arjun, Hrithik a déclaré: « Au départ, on m’a proposé le rôle de Kabir (qui était joué par Abhay Deol), mais Zoya m’a laissé le soin de juger ce qui m’inspire le plus. Cependant, il y avait quelque chose à propos d’un moment qu’Arjun vit, c’est-à-dire quand il s’assoit après la plongée sous-marine. Il y avait quelque chose de si abstrait dans cette émotion et pourtant si fort. C’est quelque chose que j’ai lu entre les lignes qui m’a beaucoup touché. »

« Dans ce film, c’était un défi car il n’avait pas besoin que je devienne qui que ce soit – Hrithik était le personnage. Et c’est pourquoi c’était très intimidant. C’était effrayant parce qu’il est apparemment plus facile de savoir comment une autre personne dirait un dialogue , et pour moi, c’était un peu une tâche de découvrir comment je le dirais comme moi-même. Donc, je dirais que cela ne m’a pas changé, mais cela m’a fait ressortir devant la caméra », a déclaré Hrithik quand a demandé si jouer Arjun l’avait changé.

Ajoutant: « J’ai accueilli ce film de tout mon cœur et de toute mon âme parce qu’à travers ce film, l’univers me disait que j’avais besoin de changer, j’avais besoin de sortir de mon cocon et de retrouver mon moi authentique et de vivre le genre d’un vie que je vivrais en tant que Hrithik. »

Il a également déclaré que le ZNMD avait touché une corde sensible avec ses enfants et était l’un de leurs favoris.

« Quand nous avons regardé ZNMD, je les ai vraiment vus s’identifier à ce film. C’était très surprenant parce que ce n’est pas un film pour enfants, mais je pense que ce qui sonne encore une fois avec un adulte sonne aussi vrai avec un adolescent ou un enfant car en tant qu’enfants , nous sommes plus à l’écoute de ce qui est honnête et de ce qui ne l’est pas. Ils ont réagi à ZNMD plus qu’à n’importe quel autre de mes films. Ils ont donné au film 11/10 parce qu’ils notent tous mes films »,

Interrogé sur la possibilité d’une suite, il a répondu :

« Le potentiel d’une suite est toujours là. Cela peut certainement être fait, que ce soit dans 5 ou 15 ans, cela n’a pas d’importance. En fait, ce serait vraiment cool ! Mais je ne pense pas que Zoya soit du genre qui voudrait le faire, juste parce que les gens le veulent. Elle doit tomber sur une pensée instinctive et inspirée à propos de la suite qui alimenterait ensuite son esprit pour prendre ces mesures pour l’intégrer dans un script. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qui lui manquait le plus dans le film, Hrithik a révélé: « Je pense que le sentiment d’être sur un plateau où tout le monde est comme une communauté. C’est le monde qui me manque… Je manque de faire partie d’une communauté. »

Aujourd’hui marque le dixième anniversaire de la sortie de « Zindagi Na Milegi Dobara », un film avec Hrithik Roshan, Farhan Akhtar et Abhay Deol. Hrithik Roshan a dépeint Arjun Saluja, un courtier financier désireux de gagner beaucoup d’argent.