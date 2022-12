Hrithik Roshan rencontre Jackie Chan au Red Sea Film Festival 2022, groove sur Ek Pal Ka Jeena, la vidéo devient virale

La star de Vikram Vedha, Hrithik Roshan, a surpris tout le monde après avoir répondu à la demande des fans de danser sur son morceau populaire Ek Pal Ka Jeena de son premier film Kaho Na Pyaar Hai au Festival de la mer Rouge à Djeddah.

L’acteur avait l’air pimpant, avec son costume noir classique et un nœud papillon. Tout en interagissant avec ses fans et les médias, Hrithik a fait irruption dans une danse impromptue. Il a même enseigné à l’hôte les pas de crochet Ek Pal Ka Jeena, à l’hôte. Alors qu’il commençait la danse, les personnes assises dans le public ont éclaté de vives acclamations.

Voici la vidéo







Plus tard dans le festival, Hrithik a eu la chance de rencontrer la star des arts martiaux, Jackie Chan. Les acteurs ont posé ensemble pour une photo. La photo est devenue virale sur les réseaux sociaux. La star de Rush Hour était souriante en posant avec la star de Krrish.

Voici la photo





Hrithik a été vu pour la dernière fois à Vikram Veda. Il sera ensuite vu dans Fighter avec Deepika Padukone. Dans le prochain actioner aérien, Hrithik joue le rôle d’un pilote de l’Air Force.

Auparavant, Ranbir Kapoor avait assisté au Festival international du film de la mer Rouge à Djeddah, en Arabie saoudite. De parler de son flop Shamshera à ses futurs projets de direction, les sessions de Ranbir In Conversation au festival ont abordé plusieurs sujets concernant sa vie personnelle et sa vie professionnelle.

Ranbir Kapoor a également parlé à Deadline et a révélé que son objectif de carrière à long terme était de passer derrière la caméra. “J’ai toujours voulu réaliser et faire un film. Mais je n’ai vraiment pas maîtrisé le courage d’écrire une histoire”, a-t-il déclaré.

“J’ai toujours attendu qu’une histoire me vienne naturellement. Mais le problème, c’est que je ne suis pas un écrivain, et je suis vraiment timide quand il s’agit de partager mes idées avec d’autres personnes. Mais je Je travaille dessus, et c’est quelque chose qui fait partie de mon plan sur dix ans : commencer à réaliser des films et, espérons-le, y jouer aussi”, a ajouté Ranbir.