Hrithik Roshan rejette le rôle principal dans Alia Bhatt-Ranbir Kapoor vedette?

Selon les rapports, Hrithik Roshan a refusé un rôle de chef de file parallèle dans Brahmastra Part 2 par Ayan Mukerji. Hrithik se serait vu offrir le rôle de Dev dans le deuxième volet de la trilogie Brahmastra.

Selon un rapport de Bollywood Hungama, « Hrithik est déjà en train de faire deux films à effets visuels élevés – Krrish 4 et Ramayana. Il a estimé que faire Brahmastra 2 signifierait trop d’investissement en temps sur un autre film lourd en VFX. Cette décennie, il veut faire plus de films et il ne veut pas finir par passer les 7 prochaines années sur ces 3 projets de rêve. Il a fait part de sa pensée à Ayan et Karan, et a poliment abandonné l’offre.

Hrithik Roshan se prépare maintenant pour Vikram Veda et le film est très attendu. Saif Ali Khan joue également dans le film.

Une toute nouvelle bande-annonce du prochain film de Karan Johar, Brahmastra, est sortie. Le film, qui met également en vedette Alia Bhatt, Amitabh Bachchan, Nagarjuna Akkineni et Mouni Roy, met en vedette Ranbir Kapoor dans le rôle principal. Le nouveau teaser présente un tout nouveau contenu qui comprend plus de scènes d’action.





Brahmastra Part One: Shiva, financé par Dharma Productions et Star Studios, devrait sortir dans les salles le 9 septembre en hindi, tamoul, télougou, malayalam et kannada. SS Rajamouli, qui a livré des blockbusters pan-indiens tels que les séries RRR et Baahubali, présentera le film dans toutes les langues du sud de l’Inde.

Vendredi, l’équipe Brahmastra a tenu une conférence de presse spéciale à Hyderabad avec la star de RRR Jr NTR comme invité principal. Jr NTR a présenté ses excuses à ses fans et aux médias après l’annulation du grand événement de pré-sortie du film, qui devait se tenir à Ramoji Film City à Hyderabad, pour des raisons de sécurité.