Hrithik Roshan REJETTE Brahmastra 2; choisit CES 2 films plutôt que Karan Johar, le film d’Ayan Mukerji ?

Hrithik Roshan se prépare actuellement pour la sortie de son prochain thriller d’action Vikram Vedha aux côtés de Saif Ali Khan. Au milieu de cela, le dieu grec de Bollywood s’est vu offrir Brahmastra 2 par Karan Johar et Ayan Mukerji pour dépeindre le rôle de Dev dans le film de science-fiction. Cependant, Hrithik a poliment rejeté Brahmastra 2 et a choisi Krrish 4 et Ramayana à la place.

Selon Bollywood Hungama, Hrithik était déjà rempli de deux films lourds VFX, Krrish 4 et Ramayana. Jouer dans Brahmastra 2 aurait incité Hrithik à investir son temps dans un autre film à effets visuels. Il a donc choisi de laisser partir Brahmastra. Il a également transmis sa pensée à Karan et Ayan en refusant leur offre de film.

L’équipe de Brahmastra est maintenant à la recherche d’un autre acteur qui conviendrait le mieux au rôle de Dev. On dit que le rôle nécessite une certaine aura, il serait donc intéressant de voir qui remplacera Hrithik dans le film.

Pendant ce temps, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt ont fait une frénésie promotionnelle pour s’assurer qu’ils trouvent un public pour Brahmastra au milieu des appels au boycott. Le cinéaste as SS Rajamouli ainsi que l’équipe de Brahmastra étaient présents à Hyderabad pour promouvoir le film. Il a fait l’éloge du casting du film et de la vision d’Ayan dans la réalisation du film.

D’autre part, Hrithik a récemment révélé comment la franchise Lord Of The Rings avait inspiré son père Rakesh Roshan pour créer la franchise Krrish. Cela a commencé avec Koi… Mil Gaya, suivi de Krrish, puis la franchise a été complétée par le troisième film intitulé Krrish 3.