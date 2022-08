Hrithik Roshan recrée une photo d’enfance avec ses sœurs sur Raksha Bandhan, remercie sa petite amie Saba Azad pour l’avoir “réalisé”

À l’occasion propice de Raksha Bandhan, l’acteur de Bollywood Hrithik Roshan a publié jeudi une série de photos de ses célébrations de Rakhi, qui le présentaient avec sa sœur Sunaina Roshan et ses cousins ​​Eshaan et Pashmina.

S’adressant à Instagram, Hrithik Roshan a laissé tomber les photos avec la légende qui disait : “Les sœurs et les frères ont attaché Rakhi l’un à l’autre cette année. Le raksha va dans les deux sens. Joyeux Rakhi à tous !………Ce moment en 1996 . On se ressemble toujours Photo de @suranika Réalisé par : @sabazad.”

La première photo date de 1996, dans laquelle on pouvait voir l’acteur du Super 30 célébrer Raksha Bandhan avec sa sœur Sunaina et ses cousins ​​Eshaan et Pashmina. La deuxième photo est récente, dans laquelle les quatre frères et sœurs pouvaient être vus posant de la même manière 26 ans plus tard. Sur la troisième photo, on voit Hrithik attacher un rakhi au poignet de sa sœur Sunaina. La quatrième image est un gros plan où l’acteur de Kites est vu en train de montrer son rakhi à l’objectif de la caméra avec sa sœur assise à côté de lui. De même, dans les cinquième et sixième images, Hrithik Roshan est vu en train d’attacher un rakhi à sa cousine Pashmina et de poser avec elle.

LIS: Jeanne du Barry: le premier regard de Johnny Depp en tant que roi Louis XV révélé, voir la photo virale

Dans la légende, Hrithik s’est assuré d’avoir dûment crédité les personnes qui ont rendu possible la recréation d’une photo de 25 ans. Hrithik a attribué le mérite de diriger la chaîne de sa célébration de Raksha Bandhan à sa petite amie Saba Azad.

Les photos de la célébration de Hrithik Rakhi ont été très appréciées par les internautes qui ont laissé tomber des émojis au cœur et aux yeux du cœur.

Jetez un oeil aux images ci-dessous:





Pendant ce temps, sur le front du travail, Hrithik sera ensuite vu à Vikram Vedha aux côtés de Saif Ali Khan et Radhika Apte, dont la sortie est prévue le 30 septembre. Le film est un remake officiel en hindi d’un film telugu portant le même titre.Avec cela, il a aussi Krrish 4 dans son chat.

Pashmina, quant à elle, est la fille du compositeur de musique Rajesh Roshan et fera bientôt ses grands débuts à Bollywood avec Ishq Vishk Rebound.