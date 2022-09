Hrithik Roshan perd son sang-froid après avoir bloqué le chemin de son fils et cliqué de force sur un selfie [Watch viral video]

Hrithik Roshan a été repéré à l’extérieur d’un théâtre avec ses fils Hreehan et Hridhaan pour la regarder Brahmastra. Alors que les fans sont devenus fous après avoir vu Hrithik et ils se sont tous réunis pour avoir un clic avec la star de Vikram Vedha. L’acteur superstar était presque assailli de fans et il était vexé par le comportement d’un fan fou qui a presque bloqué le chemin de son fils pour se faire cliquer avec lui. Hrithik Roshan ne perdait toujours pas son sang-froid mais avait l’air en colère. Alors que son garde du corps a été vu crier aux fans de faire de la place à l’acteur et plus tard, Hrithik a fait asseoir ses fils dans la voiture et est parti de la salle.