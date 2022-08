Hrithik Roshan passe en revue le film de Janhvi Kapoor et qualifie Deepak Dobriyal d'”acteur incroyable”

Mettant en vedette Janhvi Kapoor dans le rôle principal de Jaya ‘Jerry’ Kumari, Good Luck Jerry a reçu de bonnes critiques de la part du public et des critiques, notamment en raison de l’incroyable performance de l’ensemble de la distribution, y compris Deepak Dobriyal, Saurabh Sachdeva, Sushant Singh et Mita Vashisht entre autres.

Hrithik Roshan a récemment rattrapé le film et partagé son point de vue. S’adressant à son compte Twitter le matin du 4 août, l’acteur a écrit : “C’est un moment tellement amusant de regarder #GoodLuckJerry ! Un film léger, mais tellement chaleureux. Félicitations à Janhvi et aux acteurs, au réalisateur Siddhant Sengupta et à toute l’équipe.”

La star de War a été extrêmement impressionnée par le jeu de Deepak Dobriyal dans la comédie noire qui joue l’amant unilatéral de Jerry Rinku alors qu’il poursuivait : “Mention spéciale à Deepak Dobriyal – quel acteur incroyable. Excellent timing comique et présence à l’écran. Respect”. Dans le tweet suivant, il a corrigé le nom du réalisateur en Siddharth Sen qui fait ses débuts avec ce film.

Partageant la capture d’écran de la critique Twitter de Roshan sur son compte Instagram, Deepak a écrit : “Hrithik Bhai a fait ma décennie !!”.





Good Luck Jerry est un remake officiel du film tamoul de 2018 Kolamaavu Kokila, qui mettait en vedette Nayanthara, qui s’est récemment mariée avec le réalisateur et parolier Vignesh Shivan à Mahabalipuram et fera ses débuts à Bollywood l’année prochaine avec Pathaan de Shah Rukh Khan.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, l’acteur du Super 30 sera vu ensuite dans Vikram Vedha, qui est également un remake officiel du thriller d’action néo-noir tamoul de 2017 du même nom. Hrithik essaie le personnage d’un gangster Veda joué à l’origine par Vijay Sethupathi et Saif Ali Khan sera vu comme un policier Vikram joué par R. Madhavan dans le film tamoul.

Prévu pour une sortie le 30 septembre, le prochain film a été réalisé par le duo mari-femme de Pushkar-Gayatri qui a également réalisé le film original. Outre les deux hommes principaux, Vikram Vedha présente également Radhika Apte, Rohit Saraf et Sharib Hashmi dans des rôles clés.