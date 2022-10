Hrithik Roshan partage une vidéo sincère alors qu’il souhaite à sa mère son 69e anniversaire

A l’occasion de l’anniversaire de sa mère Pinkie Roshan, Hrithik Roshan a posté un message sur les réseaux sociaux. De plus, l’acteur a posté une brève vidéo pour commémorer le grand jour avec des souvenirs anciens et nouveaux.

Des photos de retour de Pinkie et Hrithik Roshan sont présentées dans la vidéo. On peut également les voir danser les uns à côté des autres en tenue ethnique pour Diwali dans les images de l’année précédente. On leur montre également qu’ils s’entraînent ensemble, la star encourageant sa mère. De plus, il comprend des images des parents de l’acteur lorsqu’il était enfant.

Partageant le message, Hrithik a écrit: “Je vous souhaite d’AIMER ma maman L’AMOUR qui émerge en vous pour VOUS. Et la paix, celle qui relie votre cœur à chaque être de la planète. JOYEUX 69e ANNIVERSAIRE ! Souhaitez-lui bonne chance les gars, elle est sur le point de décider de commencer sa transformation la plus inspirée à ce jour !!”





Après que son film le plus récent, Vikram-Vedha, ait sous-performé au box-office le premier week-end, Hrithik Roshan a publié un message sincère. L’acteur a également partagé une vidéo de lui coupant un fil sacré et l’enroulant autour de son poignet. Il a expliqué que cette pratique faisait partie de lui depuis des années et était sa méthode pour “lâcher prise” du Veda. Le film est centré sur Saif Ali Khan en tant que flic Vikram qui traque le tristement célèbre gangster Vedha, joué par Hrithik. Bien que le film ait reçu des critiques favorables et un bon bouche à oreille, il ne s’est pas traduit par un succès significatif au box-office.

Hrithik a tweeté: «Vedha a été un voyage formidable. Grâce à lui, j’ai appris à être. En paix avec mes défauts. Sans peur et sans vergogne. Je serai toujours reconnaissant à mes réalisateurs et scénaristes @PushkarGayatri d’avoir créé cette opportunité. Merci Veda. J’ai lâché prise avec amour et gratitude.

Dans une autre note, il a expliqué : « Je ne sais pas exactement quand j’ai commencé à faire ça (nouer le fil). Ou même pourquoi. J’ai réalisé que j’avais fait ça pour chaque personnage qui me terrifiait secrètement. Il s’agit principalement d’un mauli rouge (Kabir le portait) ou d’un fil noir. Je ne me souviens même pas quand j’ai commencé à faire ça. Était-ce Kaho Na Pyaar Hai ? Ou Koi Mil Gaya, bien plus tard ? Je devrai revenir en arrière et vérifier mes poignets ou mon cou dans ces films.

“Quand je l’ai finalement fait, la question que je me suis posée a eu une réponse satisfaisante : ‘Ai-je donné tout ce que j’avais ?’ ‘Puis-je faire plus?’ C’est une question qui me fait peur, me motive et me pousse à en chercher plus.