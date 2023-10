Hrithik Roshan partage une transformation choquante en matière de perte de poids, GF Saba Azad fait l’éloge

Qui n’est pas fan de Hrithik Roshan? Il est connu pour son apparence de Dieu grec et les gens l’aiment pour la façon dont il a maintenu sa forme physique. Il continue souvent de partager ses photos et ses vidéos de fitness sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui également, il a partagé sa photo de transformation de perte de poids sur Instagram, laissant tout le monde choqué. Il a partagé un collage de ses photos d’août et d’octobre pour montrer comment il a atteint son objectif de perte de poids.

Il a expliqué comment il pourrait atteindre son objectif et quelle était la partie la plus difficile de ce voyage. Il a également parlé de ce qui était facile et a remercié son équipe de l’avoir aidé à atteindre cet objectif. Il a également remercié sa petite amie Saba Azad dans ce message. Il a également révélé pourquoi il effectue ces transformations. Le message de Hrithik est désormais devenu une grande histoire dans l’actualité du divertissement.

Hrithik Roshan révèle comment il a atteint ses objectifs de perte de poids

Partageant ses photos, il a écrit : « 5 semaines. Du début à la fin. Après les vacances, après le tournage. Mission accomplie. Merci aux genoux, au dos, aux chevilles, aux épaules, à la colonne vertébrale et à l’esprit. Vous aimez les bons combats. Je vous aime tous. Il est maintenant temps de se reposer, de récupérer et de commencer à trouver un équilibre encore meilleur. La partie la plus difficile était de dire NON à d’autres choses importantes, à ses proches, à ses amis, aux occasions sociales, aux PTM de l’école et même aux heures de travail prolongées. 2ème partie la plus difficile : se coucher avant 21h00. La partie la plus simple : avoir un partenaire qui partage les mêmes idées dans ses pensées et ses actions. Merci Sa. La meilleure partie : avoir un mentor comme M. Kris Gethin que l’on peut suivre à l’aveugle. Merci M. Gethin pour cette expertise. Personne que je pourrais » Je ne peux pas le faire sans mon homme Swapneel Hazare. Merci à mon équipe. J’ai la chance d’avoir ces humains à mes côtés.

« Ps : je fais cela parce que mes personnages de films me mettent parfois au défi d’avoir une certaine apparence. Et j’aime les défis. Cela étant dit, je ne dépends pas d’une forme ou d’une autre pour ma propre valeur », a-t-il ajouté. Dès qu’il l’a posté, sa petite amie, Saba Azad l’a commenté et félicité.

Elle a écrit : « Et voilà… réaliser l’inatteignable en un temps record 🙂 Votre résilience est irréelle Ro !! »

Jetez un œil au message de Hrithik Roshan ici :

Un regard sur Saba Azad, Karisma Kapoor marchant sur la rampe

Hrithik Roshan sera ensuite vu dans Combattant aux côtés de Deepika Padukone. Fighter met également en vedette Anil Kapoor et Karan Singh Grover dans des rôles clés.