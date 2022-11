Hrithik Roshan nie les informations selon lesquelles il aurait emménagé avec sa petite amie Saba Azad, dit “c’est mieux si nous gardons…”

Ce n’est un secret pour personne que Hrithik Roshan et Saba Azad se fréquentent depuis qu’ils sont souvent vus ensemble lors de plusieurs soirées Bollywood. Récemment, il a été rapporté que les tourtereaux avaient décidé d’emménager ensemble dans un appartement somptueux d’une valeur de Rs 100 crore.

La star de Vikram Veda a pris sur lui de réfuter toutes les rumeurs et a publié un tweet le dimanche 20 novembre, qui disait : “Ce n’est pas vrai. En tant que personnalité publique, je comprends que je serai sous l’objectif de curiosité, mais c’est mieux si nous gardons la désinformation à l’écart, surtout dans notre reportage, qui est un travail responsable.”

Il n’y a pas de vérité là-dedans. En tant que personnalité publique, je comprends que je serai sous le prisme de la curiosité, mais il est préférable d’éloigner la désinformation, en particulier dans nos reportages, qui sont un travail responsable. https://t.co/jDBQF0OvdL— Hrithik Roshan (@iHrithik) 20 novembre 2022

Une source a également été citée disant à Pinkvilla : “Il n’y a aucune vérité dans les histoires de Hrithik et Saba emménageant ensemble. Ils sont dans un endroit heureux maintenant et ce n’est certainement pas dans leur esprit. Ils sont tous les deux actuellement occupés à se concentrer sur leurs engagements professionnels respectifs. . Pendant que Saba travaille sur Rocket Boys 2 et Front Page, Hrithik tourne pour Fighter in Assam.”

En parlant de Fighter, le film est présenté comme le premier actioner aérien de l’Inde. Le réalisateur de Siddharth Anand met également en vedette Deepika Padukone et Anil Kapoor dans les rôles principaux. Prévu pour sortir dans les cinémas le 25 janvier 2024, le premier programme du film a commencé en Assam cette semaine même.

D’autre part, Saba Azad sera bientôt vue dans la deuxième saison de Rocket Boys, la série biographique en streaming basée sur la vie des deux scientifiques indiens Homi J. Bhabha et Vikram Sarabhai, essayée par Jim Sarbh et Ishwak Singh, dans le Sony Spectacle LIV. La première saison de l’émission, sortie en février plus tôt cette année, a reçu des critiques extrêmement positives de la part des critiques et du public.