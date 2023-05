Hrithik Roshan n’emménage PAS avec sa copine Saba Azad ; n’a pas acheté de nouvelle maison somptueuse [Exclusive]

Hrithik Roshan et Saba Azad emménagent ensemble. Les nouvelles sont devenues virales, et il y a de fortes spéculations selon lesquelles la star de Fighter aurait même acheté une maison d’une valeur de Rs 50 lakhs, mais la nouvelle n’est pas vraie; l’acteur ne prévoit rien de tel, et son porte-parole a fermement réfuté la nouvelle, la niant et la qualifiant de fausse. Hrithik Roshan et Saba Azad sont le couple dont on parle le plus dans la ville de Tinsel, et les fans sont ravis de voir qu’enfin, après une longue période, Hrithik a trouvé l’amour chez quelqu’un.

Hrithik et Sussanne Khan se sont séparés il y a quelques années, mais leur amitié est toujours intacte car ils sont les parents de leurs deux beaux enfants. Ils ont maintenant tous les deux évolué dans leur vie personnelle, mais ils sont aussi là pour leurs fils. Alors que Saba Azad est également proche des fils de Hrithik, et en fait, ils ont même été aperçus en vacances ensemble, Hrithik et Saba fixent tous les objectifs du couple moderne et âgé qui peut diriger avec bonheur et être imparfaitement parfait.

Il y a des rapports solides selon lesquels Hrithik et Saba envisagent même de se marier d’ici la fin de cette année, et ils feront un simple Shaadi et n’auront que des amis et de la famille pour faire partie de leur célébration, mais il n’y a aucune confirmation à ce sujet de la part de eux, et on se demande s’ils vont eux aussi l’officialiser en partageant leurs photos de mariage, car la tendance est à Bollywood en ce moment.

Sur le plan professionnel, Hrithik se prépare pour Fighter, qui est le premier acteur d’Ariel en Inde, et l’acteur ne néglige aucun effort pour le rendre encore plus spectaculaire. Le film présente également Deepika Padukone en tant que femme principale, et elle aussi met tout en œuvre pour l’action, comme nous l’avons vu dans Pathaan, tandis que les rapports suggèrent également que Hrithik commencera bientôt à tourner pour Krrish 4, et les fans ont hâte de le voir. dans son avatar de super-héros une fois de plus. En ce moment, il profite de tout l’amour et de l’appréciation pour sa dernière sortie, Vikram Vedha, sur OTT.