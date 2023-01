Hrithik Roshan met le feu à Internet alors qu’il affiche ses abdos en six packs, Anil Kapoor plaisante “Voici le vrai combattant”

Hrithik Roshan a cassé Internet avec son premier message de 2023 en partageant trois photos affichant ses abdos de planche à laver. “D’accord. Allons-y. #2023”, l’acteur a légendé son message, qui est devenu viral sur les réseaux sociaux en un rien de temps. Plusieurs célébrités se sont rendues dans la section des commentaires et ont fait l’éloge de la star de Vikram Vedha.

Varun Dhawan a écrit: “D’accord alors” avec les mains inclinées emoji. Kunal Kapoor de la renommée de Rang De Basanti a laissé tomber trois emojis de feu. C’est le commentaire d’Anil Kapoor qui a attiré le plus d’attention alors qu’il écrivait : “Voici le vrai combattant”, accompagné de plusieurs émojis mains et muscles. Ce faisant, le père de Sonam a branché leur prochain film Fighter.





Prévu pour sortir le 25 janvier 2024, Fighter est un acteur aérien mettant en vedette Hrithik et Anil avec Deepika Padukone en tant que principale dame. Le film est dirigé par Siddharth Anand, qui fait ses débuts en tant que producteur en coproduisant le film avec Viacom18 Studios sous sa nouvelle bannière Marflix Productions.

Avant Fighter, le prochain d’Anand est Pathaan qui sortira en salles plus tard ce mois-ci le 25 janvier. Avec Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham, l’acteur a suscité une énorme controverse après la sortie de sa première chanson Besharam Rang. Plusieurs politiciens du BJP se sont opposés à la chimie grésillante entre SRK et Deepika dans le morceau à succès.

Pour en revenir à Fighter, le film devait sortir le 28 septembre 2023 et devait entrer en conflit avec l’acteur pan-indien Salaar de Prabhas et Prithviraj Sukumaran, réalisé par Prashanth Neel qui a dirigé les deux superproductions du KGF. Le 28 octobre de l’année dernière, la nouvelle date de sortie a été annoncée un jour avant le 75e jour de la République indienne.

LIRE | Combattant: Hrithik Roshan, le réalisateur Siddharth Anand s’envole pour commencer à tourner pour un acteur aérien