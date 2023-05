Hrithik Roshan, le thriller d’action de Saif Ali Khan sera enfin diffusé à cette date

Plus de sept mois après sa sortie en salles le 30 septembre, Vikram Vedha, vedette de Hrithik Roshan et Saif Ali Kham, est prêt pour sa première numérique mondiale. Saif et Hrithik jouent les personnages titulaires de Vikram, un spécialiste des rencontres, et Vedha, un gangster redouté, dans le thriller d’action néo-noir.

Le film hindi est un remake officiel du blockbuster tamoul de 2017 du même nom qui mettait en vedette R Madhavan et Vijay Sethupathi dans les rôles principaux de Vikram et Vedha respectivement. La sortie de 2022 est réalisée par le duo de cinéastes mari-femme de Pushkar-Gayatriqui a également dirigé l’original.

Vikram Vedha sera diffusé sur JioCinema le 12 mai. Le géant du streaming a utilisé ses poignées de médias sociaux et a partagé le clip d’annonce avec la légende, « IPL mein teams ki rivalry ke saath, ab dekho Vikram aur Vedha ki rivalry (Parmi la rivalité entre les équipes en IPL, regardez maintenant la rivalité entre Vikram et Vedha). Regardez la première numérique mondiale de Vikram Vedha – vendredi 12 mai uniquement sur #JioCinema. Streaming gratuit ! », ajoutant que le film sera également disponible en langues marathi et bengali.





Hrithik et Saif-starrer n’ont pas bien fonctionné au box-office, gagnant Rs 135 crore brut dans le monde contre son budget annoncé de plus de Rs 150 crore. Cependant, le film a été salué par la critique et le public pour ses performances solides, son intrigue captivante, ses rebondissements surprenants et sa musique de fond entraînante.

Outre les deux hommes principaux, le réalisateur de Pushkar Gayatri présente également Radhika Apte, Sharib Hashmi, Rohit Saraf, Yogita Bihani et Satyadeep Mishra dans des rôles clés. Le film hindi s’est déroulé à Lucknow, la capitale de l’Uttar Pradesh, contrairement à l’original qui s’est déroulé à Chennai, la capitale du Tamil Nadu.

