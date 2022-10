Hrithik Roshan, le film de Saif Ali Khan se rapproche de Rs 100 crore dans le monde

Mettant en vedette Saif Ali Khan et Hrithik Roshan dans les personnages titulaires de Vikram, un spécialiste des rencontres, et Vedha, un gangster redouté, le thriller d’action néo-noir Vikram Vedha a pris un bon départ aux guichets et se rapproche maintenant du Rs 100 crore de marque brute au box-office mondial.

Prenant à ses poignées de médias sociaux, la société de production du film Reliance Entertainment a partagé les chiffres du box-office pour la première semaine en écrivant que le film a collecté Rs 69,11 crore brut en Inde et Rs 29,79 crore brut à l’étranger, ce qui porte le total des collections cumulées mondiales à 98,90 millions de roupies.

Il a également partagé la rupture des collections à l’étranger depuis le premier jour où le film a pris une ouverture de plus d’un million de dollars jusqu’à son septième jour où le film a rapporté 162 000 dollars, portant le total des revenus à 3,66 millions de dollars, ce qui équivaut à Rs 29,79 crore. brut. Les gains maximaux à l’étranger provenaient des marchés américain et canadien où Vikram Veda a gagné 1 312 215 $.

#VikramVedha Collectes outre-mer le jour 7. Jour 1 : 1,003 millions de dollars

Jour 2 : 950K$

Jour 3 : 713K$

Jour 4 : 308K$

Jour 5 : 305K$

Jour 6 : 213K$

Jour 7 : 162K$

Total : 3,66 millions de dollars [Rs. 29.79 cr] Marchés clés [Week 1 Cumulative]…

États-Unis + Canada – 1 312 215 $

Royaume-Uni – 214 252 $

EAU – 959 612 $ pic.twitter.com/fRhv5KrsED – Divertissement de confiance (@RelianceEnt) 7 octobre 2022

Outre les deux protagonistes masculins, le film récemment sorti présente également Radhika Apte, Sharib Hashmi, Rohit Saraf, Yogita Bihani et Satyadeep Mishra dans des rôles clés. Le film hindi s’est déroulé à Lucknow, la capitale de l’Uttar Pradesh, contrairement à l’original qui s’est déroulé à Chennai, la capitale du Tamil Nadu.

Sorti dans le monde entier le 30 septembre, le film fait face à une rude concurrence de l’épopée historique de Mani Ratnam, Ponniyin Selvan I ou Ponniyin Selvan Part 1, qui est également sortie en salles le même jour. La comédie musicale AR Rahman possède un formidable ensemble d’Aishwarya Rai Bachchan, Chiyaan Vikram, Jayam Ravi, Karthi, Trisha, Sobhita Dhulipala et d’autres.