Hrithik Roshan laisse tomber une photo torse nu le «jour du retour», sa petite amie Saba Azad ne peut pas garder son calme

Le lundi 19 juin, Hrithik Roshan a offert à ses fans une photo torse nu, où il a été vu exhibant son dos musclé. L’acteur s’est rendu sur Instagram, où il a posté la photo. Sur l’image, son dos est tourné vers la caméra et il porte un pantalon noir et une casquette. Pour la légende, il a écrit : « Back day ».

Outre la photo, c’est le commentaire de sa petite amie Saba Azad qui a attiré l’attention de beaucoup. Elle est allée dans la section des commentaires et a publié des émojis pour les biceps, le feu et le cœur. La photo est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux avec plusieurs internautes appelant l’acteur d’Agneepath « Dieu grec » dans la section des commentaires.

Un fan a répondu à Saba : « @sabaazad, s’il vous plaît, ne laissez jamais cette personne partir. Comme Sussanne. Vous serez béni ». Hrithik et Sussanne Khan s’étaient mariés en 2000 et le couple a officiellement divorcé en 2014. Ils continuent de coparentalité leurs fils, Hrehaan et Hridhaan.





Pendant ce temps, sur le plan du travail, Hrithik a été vu pour la dernière fois dans le thriller d’action néo-noir Vikram Vedha dans lequel il a dépeint le gangster Vedha, tandis que Saif Ali Khan a joué le gangster Vikram. Un remake officiel du film tamoul de 2017 du même nom, le film est sorti dans les cinémas en septembre de l’année dernière avec des critiques positives mais sous-performé au box-office. Roshan sera vu ensuite dans Fighter et War 2.

D’autre part, Saba Azad a été vu pour la dernière fois dans la deuxième saison de Rocket Boys sorti sur SonyLIV en mars de cette année. La série biographique en streaming est basée sur la vie des deux grands scientifiques indiens Homi J. Bhabha et Vikram Sarabhai, essayée par Jim Sarbh et Ishwak Singh. L’actrice-chanteuse a joué Parwana Irani alias Pipsy dans la série acclamée par la critique et plusieurs fois primée.

