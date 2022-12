Hrithik Roshan laisse tomber une photo de Noël enneigée avec sa petite amie Saba Azad, ses fils Hrehaan-Hridaan et ses cousins ​​Pashmina-Eshaan

Hrithik Roshan a fêté Noël avec sa petite amie Saba Azad et sa famille dans un lieu tenu secret alors que l’acteur de Vikram Vedha a partagé une adorable photo enneigée sur son Instagram dans la nuit du dimanche 25 décembre. Il a légendé la photo : “Joyeux Noël, belles personnes”.

Sur la photo, on pouvait voir Hrithik poser avec sa petite amie Saba Azad, ses fils Hrehaan et Hridaan, et ses cousins ​​Pashmina et Eshaan Roshan. Tous sont vus dans des vêtements d’hiver et tenant leurs parapluies noirs avec des montagnes enneigées en arrière-plan.

Peu de temps après avoir partagé la photo, les fans ont inondé la section des commentaires de cœurs rouges et d’emojis de feu. “Joyeux Noël à toi et à ta famille”, a commenté un fan. Un autre fan a écrit : “quelle belle photo de famille. au lieu de chanter sous la pluie… chanter dans la neige !”





Pour les non-initiés, les rumeurs de rencontres entre Saba et Hrithik avaient commencé fin janvier lorsque les acteurs avaient été aperçus se tenant la main alors qu’ils sortaient d’un dîner. Plus tard, elle a également rejoint la famille de Hrithik pour un brunch dominical. Les deux acteurs ont posé ensemble avec style à la fête d’anniversaire de Karan Johar et à la réception de mariage de Richa Chadha-Ali Fazal, confirmant leur relation.

LIRE | Hrithik Roshan nie les informations selon lesquelles il aurait emménagé avec sa petite amie Saba Azad, dit “c’est mieux si nous gardons…”

Pendant ce temps, sur le plan du travail, la star de Vikram Veda a commencé le tournage de son prochain film, Fighter. Considéré comme le premier acteur aérien indien, le réalisateur de Siddharth Anand met également en vedette Deepika Padukone et Anil Kapoor dans les rôles principaux. Il devrait sortir en salles le 25 janvier 2024.

D’autre part, Saba Azad sera vu dans la deuxième saison de Rocket Boys, la série biographique en streaming basée sur la vie des deux scientifiques indiens Homi J. Bhabha et Vikram Sarabhai, essayée par Jim Sarbh et Ishwak Singh, dans le Sony LIV Afficher. Saba joue Parwana Irani dans la série.