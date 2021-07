Hrithik Roshan laisse encore une fois les fans stupéfaits avec son look irrésistiblement sexy de «dieu grec» sur de nouvelles photos

Lundi, l’acteur de Bollywood Hrithik Roshan a servi un butin majeur alors qu’il prenait la pose pour le célèbre photographe Avinash Gowarikar dans de nouvelles photos. L’acteur a de nouveau laissé les fans stupéfaits avec son look irrésistiblement sexy de «dieu grec» et a enflammé les réseaux sociaux depuis qu’il a partagé les photos sur les réseaux sociaux.

S’adressant à son compte Instagram, Hrithik a partagé les photos en noir et blanc avec la légende : « ‘Post pack up shot’ avec le brillant M. Avinash Gowariker. »

Enfilant une chemise blanche à moitié déboutonnée et regardant dans l’objectif de l’appareil photo avec son charme magnétique habituel, Hrithik a jeté un sort à ses fans alors qu’il posait pour le clic. Sa mâchoire et ses clavicules parfaites combinées à son look de «dieu grec» ont rendu les fans féminines faibles aux genoux et elles se sont rendues dans la section commentaires du post pour exprimer ce qu’elles pensaient de ses dernières photos.

« Photo du jour », a écrit un utilisateur d’Instagram. « Il est parfait », a commenté un autre et l’a suivi d’un emoji au cœur rouge. Plusieurs autres émojis de feu et de cœur ont laissé tomber.

Vraiment agréable à regarder, l’acteur est un spectacle à voir, que ce soit devant la caméra ou non. Nous adorons absolument cet aperçu de Hrithik avec tous ses fans qui ont inondé la section des commentaires avec tout l’amour et les yeux du cœur possibles.

Jetez un œil aux photos de Hrithik ici :

Plus tôt, Hrithik a pris d’assaut Internet lorsqu’il a partagé une vidéo et une photo montrant son physique ciselé et ses abdominaux meurtriers sur les réseaux sociaux. Même son ex-femme Sussanne n’a pas pu s’empêcher de commenter les photos torrides de Hrithik. « Tu as 21 ans », avait-elle commenté sur la photo.

Jetez un œil à la photo de Hrithik ici :

Sur le plan du travail, Hrithik va bientôt partager l’espace d’écran avec Deepika Padukone dans ‘Fighter’.