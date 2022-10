Hrithik Roshan interprète Garba avec Falguni Pathak, le chanteur réussit son pas de crochet Ek Pal Ka Jeena

L’acteur Hrithik Roshan et l’équipe Vikram Vedha ont célébré le Navratri Maha Saptami avec Falguni Pathak lors d’une soirée Garba à Mumbai. Hrithik Roshan avec Vikram Vedha scénaristes-réalisateurs Pushkar et Gayatri, et le producteur Shibasish Sarkar sont arrivés à l’un des plus grands événements Navratri à Mumbai en tant qu’invités d’honneur.

Après avoir été appelé sur scène, Hrithik Roshan a accueilli le public avec un chaleureux “Kasa Kai Mumbai? Kem cho, majja ma?” quittant la salle dans un état de frénésie.

Parlant de ses souvenirs d’enfance lors de l’événement de Navratri, Hrithik a partagé : “Bachpan mein bohot khelta tha (garba, dandiya). Bohot mazza aata tha. Mujhe yaad hai ki meri daadi (Ira Roshan) jo hai woh mujhe samjhati thi, mandir main jo devi stapith hoti hai unke bagal mein meri picturon ki jo script hai woh rakhti thi, bénédictions ke liye. Aur mujhe samjhaati thi ki yeh jo utsav hai yeh unn devi ka utsav hai jisne burai ka sarvanash kiya tha. Uss devi mein bohot shakti hai. . Woh shakti mujhe aaj nazar aarahi hai, aap sab mein ! Aur yeh saari jo shakti hai yeh main leke apne kaam mein daalne waala hoon. Apne kirdaar mein daalne waala hoon. Agar aapko mere kaam mein kabhi power dikhein, toh yeh yaad rakhna ki yeh power mujhe aapse mila hai.. Uske liye bohot bohot bohot shukriya. Agar aapka power na ho toh mera kuch nahi hosakta.

L’acteur a également demandé la bénédiction du public pour son film Vikram Veda. Parlant du film et du festival de bon augure, Hrithik a déclaré: “Meri daadi ek aur baat samjhaati thi mujhe, kehti thi ki buraai aur acchai dono hum sabmein hai. Aur humare andar buraai aur acchai ka jo sambandh hai woh itna simple nahi hai. Aur yahi hain humari Vikram Vedha ki kahaani. Agar aap ne dekhi nahi hai, toh zaroor dekhiyega. Image achchi hai iska garantie main aapko de sakta hoon.”





Saluant Falguni Pathak sur scène, Hrithik Roshan a dit : “Falguni ji main aapka bohot bada fan hoon. Kya aap mere saath 2 (Garba) étapes karengi ?”. La chanteuse vétéran n’a pas tardé à suggérer qu’elle ne pouvait pas faire correspondre les pas avec Hrithik comme ses chansons de films. À laquelle Hrithik lui a demandé de diriger et il la suivra avec le public.

L’événement nocturne de Garba s’est transformé en une nuit pleine de sourires pour le public qui a vu deux légendes sur scène ensemble, avec le chanteur à feuilles persistantes Falguni Pathak et le danseur indien le plus aimé Hrithik Roshan interprétant Garba ensemble.

Falguni Pathak a également pris pour recréer le célèbre pas « Ek Pal Ka Jeena » de Hrithik, l’acteur l’accompagnant avec ses mouvements de danse impeccables.

Au milieu d’un public rempli d’acclamations et de cris, Hrithik et Falguni Pathak ont ​​remercié le public pour leur amour.

Hrithik Roshan et Saif Ali Khan font la promotion de leur film Vikram Vedha et n’ont ménagé aucun effort pour exprimer leur amour et leur gratitude à leur public. Après avoir organisé plusieurs événements de fans à Mumbai, Hrithik et Saif ont visité Delhi et Gurgaon la semaine dernière.

Vikram Vedha est sorti dans les salles de cinéma du monde entier avec des critiques unanimement positives et un fort bouche à oreille de la part du public. Le film a connu une croissance au cours de ses 3 jours depuis sa sortie.