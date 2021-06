Hrithik Roshan fait l’éloge du fan qui a écrit l’intrigue de ‘Krrish 4’, avec des extraterrestres et des voyages dans le temps

La superstar de Bollywood Hrithik Roshan a récemment annoncé le quatrième film du populaire film de franchise de super-héros « Krrish » sur les réseaux sociaux et depuis lors, les fans de l’acteur se sont montrés à la hauteur et ont créé leurs propres intrigues et teasers en prévision du quatrième film. Mais un admirateur particulier de l’acteur a méprisé certains points de brownie avec sa propre intrigue du film lorsqu’il a été reconnu par l’acteur lui-même. Un utilisateur de twitter Ꮪambit (@LuciferIite) a partagé le scénario qu’il pensait conviendrait pour Krrish 4.

Partageant son histoire sur la plate-forme de microblogging, Sambit a écrit: « J’ai écrit une histoire de wattpad #Krrish4 en 5 minutes, Rakesh Roshan ne pourrait jamais. » Wattpad est un site Web permettant aux écrivains de publier de nouvelles histoires générées par les utilisateurs. L’imagination super active de Sambit a réussi à Jaadu, un méchant Krishna et beaucoup de voyages dans le temps dans l’image. De plus, dans l’histoire de Sambit, il a également décidé de donner des super pouvoirs au personnage de Priyanka Chopra.

L’intrigue de Sambit et ses nombreux rebondissements ont suscité des réactions très hilarantes de la part des utilisateurs de Twitter qui ont loué ses compétences rapides en matière d’intrigue. Mais ce qui a fait la journée des fans, nous en sommes sûrs, c’est la réponse de l’acteur lui-même, qui a semblé apprécier également les rebondissements de l’histoire. Roshan a donné 100 points pour son imagination à Sambit.

De nombreux utilisateurs de Twitter ont également adoré l’intrigue.

et bollywood a eu une superwoman— Ansh (@ianshuraj_) 24 juin 2021

Semblable à la fin de partie des vengeurs, leurs pierres infinies ici priya et kid — Shreyas Vignesh (@shreyas_vignesh) 28 juin 2021

Lmaoooooooo c’est un peu d’imagination de niveau supérieur— ✨ (@BarunFanSays) 24 juin 2021

Le premier film, « Koi… Mil Gaya », réalisé par le père de l’acteur, le cinéaste Rakesh Roshan, est sorti en 2003. Il a été suivi de « Krrish », qui est arrivé en 2006, et « Krrish 3 » en 2013. « Krrish » suit l’histoire de Krishna, le fils du protagoniste du film précédent, Rohit, qui hérite des capacités surhumaines de son père et assume l’identité du héros titulaire du masque. Hrithik Roshan a joué les triples personnages de Rohit, Krishna et Krrish dans le film.

