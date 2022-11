Hrithik Roshan et Saba Azad vont emménager ensemble : l’acteur de Vikram Vedha RÉAGIT

L’acteur de Vikram Veda, Hrithik Roshan, aurait emménagé avec sa petite amie Saba Azad. Au milieu de toutes ces rumeurs en cours, Hrithik a récemment réagi et annulé tous les rapports selon lesquels le couple éperdument amoureux emménagerait dans une nouvelle maison. Pour les non-initiés, il a été rapporté que Hrithik et Saba emménageraient dans un appartement dans un immeuble nommé Mannat à Mumbai.

Hrithik a partagé un lien d’une histoire par un portail médiatique sur son Twitter et a écrit : “Il n’y a pas de vérité là-dedans.” Il a en outre écrit: “En tant que personnalité publique, je comprends que je serai sous le prisme de la curiosité, mais il vaut mieux que nous gardions la désinformation à l’écart, en particulier dans notre reportage, qui est un travail responsable.”

Jetez un oeil au tweet de Hrithik Roshan –

Il n’y a pas de vérité là-dedans. En tant que personnalité publique, je comprends que je serai sous le prisme de la curiosité, mais il est préférable d’éloigner la désinformation, en particulier dans nos reportages, qui sont un travail responsable. https://t.co/jDBQF0OvdL Hrithik Roshan (@iHrithik) 20 novembre 2022

Hrithik Roshan a fait tourner les têtes et a officialisé sa relation avec Saba Azad lors de la fête du 50e anniversaire de Karan Johar. Les deux ont peint la ville en rouge avec leurs photos romantiques et leurs PDA. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Hrithik aurait dépensé Rs 100 crore pour les deux appartements répartis sur trois étages. Le duplex est situé aux 15e et 16e étages.

Sur le plan du travail, Hrithik est actuellement occupé à tourner pour Fighter avec Deepika Padukone. Le film sortira en janvier 2024.