Hrithik Roshan et Saba Azad vont emménager ensemble dans un appartement d’une valeur de Rs 100 crore?

Hrithik Roshan et Saba Azad n’ont jamais hésité à parler de leur relation, car les tourtereaux sont souvent aperçus ensemble lors de plusieurs événements et fêtes à Mumbai. De la fête du 50e anniversaire de Karan Johar à la réception de mariage de Richa Chadha et Ali Fazal, Hrithik et Saba ont volé la vedette à chaque occasion.

Et maintenant, selon le dernier rapport, les acteurs vont faire passer leur relation au niveau supérieur et sont prêts à emménager ensemble dans un appartement extravagant face à la mer à Mumbai d’une valeur de Rs 100 crore. Une source a déclaré à India Today : “Ils emménageront ensemble dans un appartement dans un immeuble appelé Mannat à Mumbai. Les deux derniers étages de l’immeuble sont en cours de rénovation. Et le couple y emménagera très bientôt.”

La source a même ajouté : « Hrithik a dépensé près de Rs 100 crore pour les deux appartements, qui sont répartis sur trois étages. Le dieu grec de Bollywood a acheté les deux appartements pour Rs 97,50 crore, qui sont situés près de la route de liaison Juhu-Versova. Ses appartements offrent une vue imprenable sur la mer d’Oman et ils sont répartis sur 38 000 pieds carrés.Pour le duplex, situé aux 15e et 16e étages, l’acteur a payé Rs 67,50 crore. Et pour l’autre appartement, il a dépensé près de Rs 30 crore .”

Pendant ce temps, sur le plan du travail, la star de Vikram Veda a commencé le tournage de son prochain film, Fighter. Considéré comme le premier acteur aérien indien, le réalisateur de Siddharth Anand met également en vedette Deepika Padukone et Anil Kapoor dans les rôles principaux. Il devrait sortir en salles le 25 janvier 2024.

D’autre part, Saba Azad sera vu dans la deuxième saison de Rocket Boys, la série biographique en streaming basée sur la vie des deux scientifiques indiens Homi J. Bhabha et Vikram Sarabhai, essayée par Jim Sarbh et Ishwak Singh, dans le Sony LIV Afficher. Saba joue Parwana Irani dans la série.