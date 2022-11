Hrithik Roshan et Saba Azad vont emménager dans un appartement tentaculaire de Rs 100 crore à Versova?

Hrithik Roshan et Saba Azad ont été l’un des couples de 2022. Les deux ont d’abord interagi sur Twitter, puis se sont rencontrés en personne. Hrithik Roshan et Saba Azad ont été vus ensemble lors d’événements comme la réception de mariage d’Ali Fazal et Richa Chaddha. Saba Azad a également été un habitué des événements familiaux organisés dans la maison Roshan. Hrithik Roshan et Saba Azad n’hésitent pas à montrer au monde qu’ils sont amoureux. Les fans étaient curieux depuis que leurs photos provenaient d’un dîner. Plus tard, ils ont dit au monde qu’ils étaient vraiment amoureux.

Maintenant, selon un rapport de Pinkvilla, Hrithik Roshan et Saba Azad prévoient d’emménager ensemble. Il semble qu’ils avaient l’intention d’entrer dans un logement depuis un certain temps. Hrithik Roshan et Saba Azad emménageront dans un immeuble nommé Mannat. La star est en train de faire rénover les deux derniers étages, et le couple y emménagera bientôt. Il semble que Hrithik Roshan ait acheté les deux maisons pour près de Rs 100 crores. Les deux appartements ont été achetés pour Rs 97,50 crores. Ils sont répartis sur trois étages. L’emplacement est Juhu-Versova Link Road, qui est populaire auprès des célébrités. Tous les appartements offrent une vue imprenable sur la mer d’Oman. Il semble que le duplex coûte Rs 67,5 crores tandis que l’autre maison est proche de Rs 30 crores.

Sur le plan professionnel, Hrithik Roshan se prépare pour Fighter. Le film Siddharth Anand a Deepika Padukone et lui. Il a été vu pour la dernière fois dans le remake hindi de Vikram Veda. Il a repris le rôle joué par Vijay Sethupathi dans l’original. Saba Azad sera ensuite vu dans le film Minimum. Le film met également en vedette Geetanjali Mishra et Namit Das. Les fans se demandent si les deux ont pensé au mariage. Hrithik Roshan a deux fils Hrehaan et Hridhaan de sa première femme.