Hrithik Roshan et Saba Azad sortent dîner avec ses fils Hrehaan, Hridhaan ; les internautes réagissent

Hrithik Roshan et Saba Azad sont allés dîner avec Hrihaan et Hridhaan Roshan et les internautes ont réagi à la vidéo.

Hrithik Roshan et Saba Azad font partie des couples les plus en vogue de la ville B. Leurs repérages fréquents et les PDA du duo ont souvent attiré l’attention et fait la une des journaux. Plus tôt, nous avons vu Hrithik et Saba lors de déjeuners et de dîners. Maintenant, ils ont pris une longueur d’avance et sont allés dîner avec les enfants.

Vendredi soir, Hrithik et Saba ont été aperçus entrant dans le populaire Hakkasan, Bandra, avec ses fils Hrehaan et Hridhaan. Les quatre ont été aperçus en train de sortir de la voiture et de se diriger vers le restaurant. Paps les a capturés dans leurs objectifs, et bientôt leurs photos et vidéos sont devenues virales. Quelques heures plus tard, Hrithik et Saba sortaient de l’hôtel, marchant main dans la main, et Hrithik ouvrait la voie vers leur voiture.

Voici la vidéo





Dès la mise en ligne de la vidéo, plusieurs internautes ont réagi à la vidéo. Un internaute a plaisanté : « Papa avec trois enfants ». Un autre internaute a écrit : « Les enfants et la belle-mère ». Un internaute a écrit : « Triste pour les enfants, maman bhi honi chahiye thi. » Un autre internaute a écrit : « Les enfants ne sont pas d’accord avec une nouvelle maman. » L’un des internautes a plaisanté : « Elle est elle-même une enfant ».

Hrithik et Saba ont été vus ensemble en public à plusieurs reprises, renforçant l’intrigue de leur histoire d’amour. Récemment, le couple a été aperçu en vacances en Argentine, suscitant encore davantage l’intérêt de leurs admirateurs et des médias. À la lumière de l’intérêt et de l’examen continu entourant leur relation, Saba a finalement choisi d’exprimer son opinion.

Dans une interview avec News18, Saba a déclaré : « Cela n’arriverait à personne ? Cela arriverait à tout le monde. Mais je pense que cela fait partie du cours. Les gens sont juste morbidement intéressés par la vie des autres, que pouvons-nous y faire ? Gardez simplement la tête baissée et continuez à travailler. Ne laissez pas cela vous affecter, souriez et continuez. Cela fait partie du travail. La seule partie de ma vie dont je suis heureux de parler publiquement est mon travail. Tout le reste ne regarde personne. » Côté travail, Saba a été vu pour la dernière fois dans Rocket Boys 2. Hrithik sera bientôt vu dans l’action aérienne Fighter.