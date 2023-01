Hrithik Roshan et Saba Azad envisagent de se marier cette année ?

Hrithik Roshan fête ses 49 ans aujourd’hui et la star de Vikram Veda est actuellement dans la meilleure phase de sa vie personnellement et professionnellement. Alors qu’il se débrouille exceptionnellement bien dans sa vie professionnelle, il est prêt à commencer le tournage de son prochain film Fighter avec Deepika Padukone, il y a un buzz que le dieu grec de Bollywood prévoit de se marier avec sa copine Saba Azad cette année. Oui. Hrithik prévoit de franchir à nouveau le pas et sa famille ne peut pas être plus heureuse car ils pensent que Saba est le choix parfait pour lui.

Hrithik Roshan et Saba Azad sont extrêmement sûrs de passer le reste de leur vie ensemble

Un initié révèle que Hrithik et Saba sont dans un espace extrêmement grand et qu’ils ont parcouru un long chemin ensemble où leurs familles ont accepté avec joie et sans réserve leur relation avec les enfants de Hrithik. Et nous en avons été témoins par nous-mêmes alors que Hrithik se dirigeait vers des vacances avec ses fils avec Saba. On dit aussi qu’ils aiment beaucoup Saba et l’appellent leur copain cool.

En parlant de plans de mariage, le couple y pense mais n’est pas pressé, ils pourraient arriver à un moment provisoire qui est d’ici la fin de cette année car Hrithik et Saba sont tous deux engagés professionnellement, et ils veulent passer un bon moment après leur mariage et donc ils termineront leur travail et partiront pour de longues vacances peu après leur mariage. Le mariage ne sera pas grandiose du tout et seuls leurs amis proches et les membres de leur famille seront présents au mariage pour leur souhaiter bonne chance, y compris Sussanne Khan.

Hrithik Roshan organisera une petite fête d’anniversaire avec sa famille et Saba en sera une partie importante. Nous souhaitons au dieu grec de Bollywood le plus joyeux des anniversaires.