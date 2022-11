Hrithik Roshan et le réalisateur Siddharth Anand s’envolent pour commencer à tourner pour un acteur aérien

Réalisé par Siddharth Anand, l’acteur aérien Fighter verra Hrithik Roshan et Deepika Padukone ensemble à l’écran pour la première fois. L’acteur de Vikram Vedha et le réalisateur de Pathaan ont commencé le tournage du prochain film dont la sortie est prévue le 25 janvier 2024.

Siddharth Anand fait ses débuts en tant que producteur avec Fighter alors qu’il coproduit le film avec Viacom18 Studios sous sa bannière Marflix Productions. Le responsable des médias sociaux de Marflix a partagé la photo de Hrithik et Siddharth debout à côté d’un avion le lundi 14 novembre et a écrit : “Et ça commence #FIGHTER #hrithikroshan #siddharthanand #marflix #shootbegins #fighter #getsetgo”.

Une source a été citée disant à Mid-Day qu’ils se sont tous les deux envolés pour l’Assam alors que la source a déclaré: “Hrithik doit partir pour l’Assam aujourd’hui. Le réalisateur a établi un programme de 10 jours dans l’État du Nord-Est. L’homme principal sera rejoint par les co-stars Deepika Padukone et Anil Kapoor directement à la station de l’armée de l’air qui a été choisie comme site de tournage.”

“L’acteur a commencé sa préparation physique en août et arbore maintenant une silhouette souple. Avec l’entraîneur Kris Gethin, il s’était fixé le 9 novembre comme date limite et a atteint son objectif de remise en forme bien à temps”, a ajouté la source et a même informé que le Le premier programme du film se terminera en novembre, le cinéaste ayant consacré décembre et janvier à son prochain film Pathaan avec Shah Rukh Khan.





LIRE | Combattant: Hrithik Roshan, la vedette de Deepika Padukone est reportée, évite un affrontement avec le Salaar de Prabhas

Fighter devait sortir le 28 septembre de l’année prochaine et devait affronter Salaar, l’acteur pan-indien de Prabhas et Prithviraj Sukumaran, dirigé par Prashanth Neel qui a dirigé les deux superproductions du KGF. Le 28 octobre, la nouvelle date de sortie a été annoncée un jour avant le 75e jour de la République indienne.