Hrithik Roshan est qualifié de « père incroyable » par sa co-star de Koi Mil Gaya, Preity Zinta

La co-star et amie de Hrithik Roshan, Preity Zinta, est folle des compétences parentales de l’acteur, et elle considère Roshan comme un « père incroyable et attentionné ». Preity a partagé une image sur ses réseaux sociaux, où elle pose avec Hrithik et son mari Gene Goodenough sur le vol. Zinta a exprimé sa gratitude envers sa co-vedette de Koi Mil Gaya, Hrithik Roshan, pour avoir aidé ses jumeaux, Jai et Gia, lors de leur premier vol en Inde.

Preity a partagé l’image et a célébré leur amitié en disant : « Beaucoup de gens vont entrer et sortir de votre vie, mais seuls de vrais amis laissent des empreintes dans votre cœur. Merci beaucoup @hrithikroshan d’avoir fait tout votre possible et d’avoir aidé Jai n Gia sur un si long vol. Maintenant, je vois pourquoi tu es un père si incroyable et attentionné. Je t’aime le plus. De passer du temps en tant qu’enfant à avoir des enfants, je suis vraiment fier de voir à quel point nous avons parcouru et grandi ensemble . » Pour les non-initiés, Hrithik et Preity ont joué dans des films comme Mission Kashmir, Koi Mil Gaya et Lakshya.

Voici l’image







L’année dernière, en novembre, Preity Zinta a accueilli des jumeaux avec son mari Gene Goodenough via la maternité de substitution. Jeudi, Preity Zinta a profité de son compte Instagram pour annoncer qu’elle avait accueilli les jumeaux Jai Zinta Goodenough et Gia Zinta Goodenough avec son mari Gene Goodenough via la maternité de substitution.

LIS: Preity Zinta accueille des jumeaux avec son mari Gene Goodenough via la maternité de substitution, révèle les noms

À côté d’une photo avec son mari, Preity a écrit : « Salut tout le monde, je voulais partager notre incroyable nouvelle avec vous tous aujourd’hui. Gene et moi sommes ravis et nos cœurs sont remplis de tant de gratitude et de tant d’amour alors que nous accueillons notre jumeaux Jai Zinta Goodenough & Gia Zinta Goodenough dans notre famille. Nous sommes très excités par cette nouvelle phase de nos vies. Un merci sincère aux médecins, aux infirmières et à notre mère porteuse pour avoir fait partie de cet incroyable voyage. Beaucoup d’amour et de lumière – Gene, Preity, Jai & Gia #gratitude#famille #jumeaux #ting. »