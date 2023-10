Hrithik Roshan encourage sa petite amie Saba Azad après qu’elle ait été brutalement trollée pour une danse « bizarre » pendant la marche sur la rampe

Quelques jours après que la vidéo de danse de Saba Azad lors de la Lakme Fashion Week soit devenue virale et trollée, son petit ami Hrithik Roshan a réagi.

Quelques jours après que l’actrice Saba Azad ait été brutalement trollée pour sa danse sur la rampe de la Fashion Week de Lakme, son petit ami, Hrithik Roshan, a montré son soutien et a réagi à son passage lors du défilé de mode. Mardi, Saba a foulé la rampe aux côtés de Karisma Kapoor, Kalki Koechlin et d’autres mannequins de la marque de vêtements Raw Mango. Le deuxième jour, alors qu’elle jouait avec son camarade de groupe, l’actrice a commencé à danser et sa vidéo est devenue virale, laissant Internet divisé.

Réaction de Hrithik Roshan au spectacle de danse de Saba Azad

Samedi, Hrithik a partagé un extrait de la marche sur rampe de Saba dans son histoire Instagram, avec un emoji en forme de cœur, et a écrit : « Cet abandon. C’est pour ça que ça brille ! (avec l’emoji Soleil). »

Mercredi, Saba Azad a été vu en train de jouer avec son coéquipier de Madboy/Mink, Imaad Shah, pour Geisha Designs de Paras et Shalini. L’actrice a été vue en train de danser sur la rampe et sa vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Sur Reddit, la vidéo de Saba a été mise en ligne et a été bien accueillie par des commentaires sévères de la part des internautes. L’actrice a été brutalement critiquée pour ses mouvements de danse « bizarres » sur la rampe et les internautes l’ont qualifiée de « crime » et certains ont pensé qu’elle était ivre.

Hrithik Roshan et Saba Azad se fréquentent depuis longtemps maintenant et sont souvent vus en vacances ensemble, lors de soirées cinéma, de réceptions familiales, d’événements ainsi que de déjeuners et de dîners.

Côté travail, Saba Azad est actuellement vue dans la websérie Who’s Your Gynac ? Cela explore le parcours du Dr Vidhushi Kothari, joué par Saba, une obstétricienne-gynécologue optimiste de 28 ans qui lutte avec ses problèmes personnels et professionnels tout en résolvant les cas cliniques qui se présentent à elle. Hrithik, de l’autre côté, sera ensuite vu dans l’acteur aérien Fighter avec Deepika Padukone et Anil Kapoor. Le film devrait sortir le 25 janvier 2024.