Hrithik Roshan emmène Saba Azad dans un long trajet en voiture après leur parfait rendez-vous café ; diffusez les vibrations ZNMD [Watch]

Hrithik Roshan et Saba Azad sont en France, profitant de leurs vacances ensemble dans la ville de l’amour, Paris. Récemment, Saba Azad a posté une photo alors qu’elle faisait du tourisme et à un rendez-vous avec le bel acteur. Ils étaient à un rendez-vous café et Hrithik Roshan a canalisé son photographe intérieur et a cliqué sur une photo de Saba. L’actrice n’a pas pu s’empêcher d’exhiber sa jolie photo. Et après avoir dégusté un rendez-vous café, Saba Azad et Hrithik Roshan a fait un long trajet en voiture et ça donne beaucoup ZNMD vibrations.

Hrithik emmène Saba sur un long trajet

Saba Azad, qui a partagé un aperçu de ses vacances parisiennes avec Hrithik, a partagé une vidéo de leur long trajet. Dans la vidéo, Saba Azad n’a pas révélé son visage ni celui de Hrithik Roshan. Au lieu de cela, elle a offert à tout le monde une vue panoramique de Paris. Nous apercevons le chauffeur alors que les fans supposent que Hrithik conduit l’incroyable voiture. Un fan a remarqué que Hrithik Roshan et Saba Azad profitaient de leur long trajet en Morgan. Ils diffusent tous les deux les vibrations de Zindagi Na Milegi Dobaara avec leur vidéo. Uff, les fans sont heureux pour Saba et Hrithik d’avoir profité de leurs vacances. Regardez la vidéo ici:

Hrithik officialise

En mai, lors de la fête d’anniversaire de Karan Johar, Hrithik Roshan et Saba Azad l’ont officialisé. Des rapports ont déclaré que Hrithik avait présenté Saba comme sa petite amie lors de la fête d’anniversaire de l’hôte de Koffee With Karan. Hrithik et Saba ont également eu de petites conversations en ligne. Sussanne Khan, l’ex-épouse de Hrithik, partage également d’excellentes relations avec Saba Azad. Ils se sont même donné des surnoms.

Hrithik veut épouser Saba

Il y a quelques mois, lorsque Hrithik Roshan et Saba Azad ont été aperçus en train de passer du bon temps ensemble dans des restaurants, les rumeurs sur leur relation se sont répandues comme une traînée de poudre. Une source haut placée dans l’industrie avait informé BollywoodLife que Hrithik était très sérieux au sujet de sa relation avec la musicienne et actrice et qu’il était également prêt pour le mariage. Cependant, l’acteur laissera la relation aller avec le courant. Il ne veut pas non plus que ce soit un spectacle médiatique.

Sur le front du travail, Hrithik a Fighter avec Deepika Padukone, Vikram Vedha avec Saif Ali Khan et Krrish 4 dans le pipeline.