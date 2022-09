Le film Brahmastra d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor a gagné Rs 75 crore le premier jour dans le monde. Malgré la tendance #BoycottBrahmastra, le film réalisé par Ayan Mukerji a reçu de bonnes critiques du public.

Samedi, la star de Vikram Vedha, Hrithik Roshan, a passé en revue le film qui met également en vedette Amitabh Bachchan, Mouni Roy et Nagarjuna. Il est allé sur Twitter et a écrit: «L’étudiant en cinéma en moi doit revoir BRAHMASTRA! L’action, l’étalonnage, le BGM, le VFX, le sound design uff … Un travail absolument incroyable !! Trop bon. J’ai vraiment apprécié celui-ci. Toutes mes félicitations à l’équipe ! »

L’étudiante en cinéma en moi a besoin de revoir BHRAMASTRA ! L’action, l’étalonnage, le BGM , le VFX, le sound design uff … Un travail absolument incroyable !! Trop bon. J’ai vraiment apprécié celui-ci. Mes félicitations à l’équipe ! — Hrithik Roshan (@iHrithik) 10 septembre 2022

Pendant ce temps, Hrithik se serait vu offrir le rôle de Dev dans le deuxième volet de la trilogie Brahmastra. Selon un rapport de Bollywood Hungama, « Hrithik est déjà en train de faire deux films à effets visuels élevés – Krrish 4 et Ramayana. Il a estimé que faire Brahmastra 2 signifierait trop d’investissement en temps sur un autre film lourd en VFX. Cette décennie, il veut faire plus de films et il ne veut pas finir par passer les 7 prochaines années sur ces 3 projets de rêve. Il a fait part de sa pensée à Ayan et Karan, et a poliment abandonné l’offre.





Hrithik Roshan se prépare maintenant pour Vikram Veda et le film est très attendu. Saif Ali Khan joue également dans le film.

Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Amitabh Bachchan vedette Brahmastra Première partie : Shiva a finalement mis fin à la course à vide à Bollywood. Selon les chiffres officiels, Brahmastra Part One: Shiva a livré une journée d’ouverture massive de Rs. 75 millions de dollars. C’est en effet une bonne nouvelle car l’industrie cinématographique hindi a lutté pendant des mois pour obtenir un énorme succès. Enflammer les célébrations à travers le pays, l’industrie cinématographique, les propriétaires de salles de cinéma et le public, avec le total du week-end qui devrait être énorme !

L’expert en commerce Rohit Jaiswal a également tweeté à propos des collections sur son Twitter et a écrit : “#Brahmastra Day 1 Worldwide Gross Rs 75cr. #RanbirKapoor #AliaBhatt #AyanMukherji.”