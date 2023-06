Hrithik Roshan dévoile son premier look du film de Siddharth Anand, les internautes disent « sasta Top Gun »

Lundi, l’acteur de Bollywood Hrithik Roshan a déposé une affiche et dévoilé son premier look. Partageant l’affiche, il a partagé la date de sortie du film. On peut le voir portant un uniforme et mettant la main sur un combattant.

En un rien de temps, l’affiche est devenue virale et les internautes ont commencé à réagir. L’un d’eux a écrit: « Hrithik Roshan monsieur ke les vrais fans respectent le bouton. » Le second a dit: « Top Gun ki copie mat karna. » Le troisième a dit: « Top Gun ki copie mat karna. » Le quatrième a dit: « Itne mai toh lord Akshay Kumar ka 7 films ah jayega. »





Le cinquième a dit: « Top gun Maverick ka version indienne hey kya. » Le sixième a dit « Sasta Top Gun ». Le septième a dit: « Compte tenu de l’histoire de la connexion entre Hrithik et Tom Cruise, j’espère que ce n’est pas Top Gun Maverick. »

En octobre 2022, Hrithik avait partagé une affiche et écrit : « 25 janvier 2024 – à bientôt au cinéma ! #Fighter. » En janvier 2021, Hrithik a écrit: « C’est un honneur pour moi en tant qu’acteur de présenter et de faire partie de la première production de Mamta et Sid Anand #Fighter for Marflix. Celui-ci est spécial car il approfondit mon association avec un réalisateur et ami dont voyage dont j’ai été témoin en tant qu’AD sur mes plateaux, jusqu’à me diriger dans Bang Bang and War. »

Il a également ajouté : « Et maintenant, alors qu’il devient producteur pour Fighter, je n’arrive pas à contenir mon excitation. Celui-ci est de l’adrénaline pure pour le cœur et l’esprit. Alors ça y est, boum. Merci Sid, d’avoir cru en moi et d’avoir fait moi votre co-passager encore une fois.Voici votre voyage vers le ciel ! »

Fighter mettra en vedette Hrithik et Deepika Padukone, il sortira en salles le 25 janvier 2024.