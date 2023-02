Hrithik Roshan devient émotif; écrit une note sincère alors que Jodhaa Akbar fête ses 15 ans

Le drame historique Jodhaa Akbar complète 15 ans dans le cinéma indien. C’est un jour spécial pour Hrithik Roshan qui a essayé le rôle du roi Akbar. C’est l’un des projets les plus revendiqués de sa carrière. Il a eu des critiques élogieuses pour sa formidable performance dépeignant le roi Akbar dans le drame d’époque. À la fin du film 15, Hrithik Roshan a écrit une note sincère. Le film est l’histoire d’une princesse Rajput Jodhaa jouée par Aishwarya Rai Bachchan qui est forcée d’épouser l’empereur moghol Akbar essayé par Hrithik Roshan pour des raisons politiques.

La superstar a souhaité un joyeux anniversaire à Aushotosh Gowariker qui a réalisé le film. Le cinéaste a eu 58 ans aujourd’hui et Hrithik Roshan a pris sa poignée Instagram pour le célébrer. Il a remercié le réalisateur de lui avoir offert le film dramatique d’époque. Afin de célébrer les 15 ans de son film populaire, Hrithik Roshan a publié une photo sur les réseaux sociaux. La série contient une vidéo et plusieurs photos qui présentent des images fixes et des coulisses.

Le jour de l’anniversaire d’Ashutosh Gowariker, Hrithik Roshan a écrit une note réconfortante remerciant le réalisateur. Dans la note, il a remercié Ashutosh de lui avoir fait confiance avec la responsabilité monumentale de faire partie de Jodhaa Akbar. Il a en outre mentionné que sa direction et ses co-stars seront à jamais chéries. Concluant la note avec le hashtag 15yearsOfJodhaaAkbar. Le film raconte sans aucun doute le mieux l’histoire d’amour de Jodhaa Akbar.

Le drame de la période historique a connu un succès de six semaines dans les salles. Les dialogues emblématiques et les chansons romantiques sont encore dans les mémoires. La vedette de Hrithik Roshan est un succès commercial et un film acclamé par la critique. Les chansons romantiques Jashn-E-Bahaaraa, Inn Lamhon Ke Daaman Mein et qawwali Khwaja Mere Khwaja ont nos cœurs. Hrithik Roshan a parfaitement justifié le personnage du roi Akbar. Le film met également en vedette Aishwarya Rai Bachchan et Sonu Sood dans les rôles principaux.