Hrithik Roshan-Deepika Padukone starrer ‘Fighter’ sera la première franchise d’action aérienne de l’Inde

Après avoir piqué la curiosité des fans pendant des mois, les créateurs de « Fighter » avec les mégastars Hrithik Roshan et Deepika Padukone ont annoncé que le prochain film sera la première franchise d’action aérienne en Inde.

Les fans qui recherchaient en permanence les mises à jour du film à venir ont une raison de se réjouir car ils pourront bientôt voir la chimie fraîche et brûlante entre la paire très attendue : Hrithik et Deepika.

Jeudi, le critique de cinéma indien et analyste commercial Taran Adarsh ​​a partagé une mise à jour sur le film sur son compte Instagram et a révélé que « Fighter » sera la première franchise d’action aérienne de l’Inde qui saluera la vaillance, le sacrifice et le patriotisme de nos forces armées.

« BIGGG NEWS… HRITHIK – DEEPIKA DANS LE PROCHAIN ​​ »FIGHTER » DE SIDDHARTH ANAND… #HrithikRoshan et #DeepikaPadukone joueront dans la première franchise d’action aérienne #India #Fighter… Réalisé par #SiddharthAnand… Produit par #Viacom18Studios, Mamta Anand, Ramon Chibb et Anku Pande. #Fighter salue la vaillance, le sacrifice et le patriotisme de nos forces armées. Conçu pour un public mondial. Sera tourné dans le monde entier. Sortie 2022″, a-t-il écrit.

Le film qui sera réalisé par Sidharth Anand a été annoncé le jour de l’anniversaire de Hrithik cette année. Ce sera la première franchise cinématographique indienne à explorer le genre de l’action aérienne. « Fighter » sera réalisé à grande échelle pour un public mondial et devrait sortir le 30 septembre 2022.