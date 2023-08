Hrithik Roshan, Deepika Padukone, Anil Kapoor ont l’air pimpants; les fans l’appellent la réponse de l’Inde à Top Gun

La première affiche animée de Fighter de Siddharth Anand présente Hrithik Roshan, Deepika Padukone et Anil Kapoor.

Les créateurs du prochain drame de guerre aérienne de Siddharth Anand, Fighter, ont publié la première affiche animée du film le jour de l’indépendance 2023. Le film met en vedette Hrithik Roshan, Deepika Padukone et Anil Kapoor, et l’affiche animée – surnommée Spirit of Fighter – a donné le premier bon aperçu de les trois en uniformes de pilote de chasse de l’Air Force. Les fans ont salué l’affiche, qualifiant déjà le film de blockbuster.

Le matin du 15 août, Hrithik et les autres stars se sont rendus sur leurs réseaux sociaux pour partager l’affiche animée de Fighter. L’affiche révèle d’abord le look de Hrithik en tant que pilote de chasse, complété par les aviateurs classiques. Nous avons ensuite un aperçu de Deepika et Anil, tous deux habillés pour les vols. Sur un Vande Mataram retravaillé, l’affiche teaser résonne de la ferveur du patriotisme.





Les fans ont apprécié l’affiche du film, louant l’apparence des trois acteurs et prédisant que le film sera un énorme succès. Un commentaire disait: « Si Hrithik est là, ce sera un blockbuster. » Un autre a lu: « Ils ressemblent tous à de vrais pilotes de l’Air Force. » Beaucoup ont également établi des comparaisons avec Top Gun de Tom Cruise, sans doute le film définitif réalisé sur les pilotes de combat aérien et de chasse. « Si Hollywood a Tom Cruise et Top Gun, l’Inde a Hrithik Roshan et Fighter. C’est notre réponse. Ça a l’air tellement bien. »

L’affiche du titre de Fighter, également son premier look, avait été dévoilée par Hrithik en juin plus tôt cette année. Il reste encore cinq mois avant la sortie du film, mais le battage médiatique a déjà commencé. Présenté par Viacom18 Studios en association avec Marflix Pictures, le film sortira en salles à la veille du 75e jour de la République indienne, le 25 janvier 2024.