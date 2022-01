Hrithik Roshan dans Lift to Dulquer Salmaan’s Query, Desis partage les rencontres les plus étranges avec des célébrités

Hrithik Roshan à l’intérieur d’un ascenseur vers Dev Anand donnant son adresse, certains fans indiens ont rencontré des célébrités dans les circonstances les plus étranges et ont vécu pour raconter l’histoire. D’embarrassant à sain, Desis a partagé sur Twitter leurs rencontres mémorables avec des célébrités. Tout a commencé par une Lauren Mordery qui a tweeté : « Racontez-moi l’interaction la plus étrange que vous ayez eue avec une célébrité. » Plus de 16 000 histoires de fans rencontrant des célébrités ont été racontées sous le fil. lui, à Mumtaaz vous disant qu’elle est « ordinaire » hors écran, ces rencontres sont soit des rêves, soit des cauchemars, selon celui que vous lisez. Découvrez ces montagnes russes d’étranges interactions de célébrités qui ont gardé Twitterati sur le bord de leurs sièges.

« Il y a quelques années, à l’aéroport de Delhi, un grand beau mec entouré de gardes s’avançait vers moi, il a souri et la première pensée qui m’a traversé l’esprit, « c’est étrange ? » Il a gardé le sourire et est passé devant moi.

2 minutes plus tard, ça a cliqué et j’ai crié, OH SH*T Hrithik Roshan ! J’étais mortifié », a partagé un utilisateur de Twitter, et nous ne sommes pas sûrs que quiconque puisse vivre cela.

Dulquer Salmaan a sorti la carte inversée UNO et a demandé à un fan s’il le connaissait de quelque part, et quelle?

Voici un autre Hrithik Roshan. Il a vraiment l’air d’être une personne gentille et souriante.

AR Rahman expliquant personnellement la signification du « sacrifice » semble être une chose peu probable, mais il s’avère que cela s’est produit.

« À TV Today, on m’a demandé de me précipiter au bureau des affectations. Dev Anand était au bout du fil et voulait que je m’envole pour Bombay pour auditionner pour un film. Il devait avoir facilement 90 ans à l’époque. Je me souviens encore qu’il m’a demandé d’écrire son adresse, « Zig Zag Road, Pali Hill ». Non, je n’y suis pas allé », partage un journaliste. On peut certainement penser à un peu des gens qui sauteraient sur cette opportunité.

Sridevi a envoyé quelqu’un déjeuner.

« Sur un vol Indigo tôt le matin d’Hyderabad à Chennai. L’acteur Prabhu était à côté de moi. Il était gentil, m’a demandé ce que je faisais et il a dit qu’il revenait après avoir filmé un tournage de bijoutiers Kalyan. Ensuite, nous deux, nous avons dormi tête contre tête pendant tout le vol. La fin », a partagé un autre, et comment tout cela est-il réel?

Soit dit en passant, les tout-petits sont plus intelligents que nous ne le pensons.

Ce dernier était un bonus si vous êtes arrivé jusqu’ici sans grincer des dents ni brûler spontanément de jalousie, car nous ne pensons pas que quiconque soit sûr de ce qu’il en pense.

