Hrithik Roshan collabore-t-il avec Magic Man Jackson Wang ? Papa Rakesh Roshan révèle

homme magique Jackson Wang s’est récemment produit en Inde lors du tout premier Lollapalooza qui s’est tenue au Hippodrome de Mahalaxmi. Jackson s’est produit le 29 janvier et il a ensuite rendu visite à l’acteur populaire de Bollywood Hrithik Roshanest chez lui et a passé du temps avec sa famille. Les images sont devenues virales et chacun des stans Aghase et Jackie était sous le choc et a exprimé sa surprise lorsqu’il a vu Jackson chez Hrithik. Jackson Wang a également fait une petite tournée à Mumbai avec la magnifique Disha Patani. Le père de Hrithik Roshan, Rakesh Roshan, a maintenant expliqué comment Jackie lui avait rendu visite et de quoi ils avaient discuté pendant qu’il était là-bas.

Rakesh Roshan révèle comment il a rencontré Jackson Wang

Lorsque Jackson Wang s’est rendu en Inde, il a pris d’assaut la section des médias sociaux et de l’actualité du divertissement. Ses interactions avec Disha Patani et Hrithik Roshan et sa famille ont également fait des vagues parmi les Aghas indiens. Rakesh Roshan a déclaré à India Today qu’il avait un ami à Singapour qui connaît très bien Jackson. Alors, l’ami l’a appelé et lui a dit que Jackson Wang venait en Inde pour se produire au Lollapalooza India et qu’il aimerait le rencontrer. Hrithik, étant l’hôte gracieux qu’il a facilement accepté d’héberger Jackson Wang.

Rakesh Roshan révèle de quoi ils ont parlé

Rakesh a fait l’éloge de Jackson et l’a invité à dîner. La famille de Hrithik était également là et ils se sont tous assis pendant environ deux à trois heures. “Nous avons discuté de la musique et des émissions et de la façon dont il est arrivé dans la vie, de ce qu’il a traversé. C’est tout”, a-t-il déclaré au portail. Après cela, Jackson a dû partir car il devait prendre un vol.

Consultez le message de Hrithik Roshan pour Jackson Wang ici:

Rakesh Roshan sur la collaboration de Hrithik avec la spéculation de Jackson Wang

Après que les images soient devenues virales, les fans ont émis l’hypothèse que Hrithik Roshan pourrait collaborer avec Jackson Wang. Et Papa Roshan y a répondu. “Non, rien de ce genre,” dit-il. Auriez-vous aimé la collaboration de Jackson et Hrithik ? Manifestez-le, cela pourrait se réaliser.