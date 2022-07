Hrithik Roshan clique sur une photo candide de sa petite amie Saba Azad à Paris, les internautes l’appellent “meilleur photographe”

Hrithik Roshan et Saba Azad ont trouvé l’endroit idéal pour passer du bon temps dans la ville de l’amour, Paris. Le duo est parti en mini-vacances et la star de Krrish s’est également transformée en photographe pour Azad.

L’actrice a partagé une image sur son Instagram où elle regarde les beaux endroits de Paris tout en dégustant un café chaud dans un café. Saba a posté la photo et a crédité Roshan pour le clic parfait. Elle a écrit : “Pas un selfie, pas mon café. Image de @hrithikroshan.”

Voici la photo







Dès que Saba a laissé tomber la photo, plusieurs internautes ont réagi. Une majorité d’entre eux ont exprimé leur bonheur pour Hrithik de retrouver l’amour. Un utilisateur a déclaré : “Félicitations. J’ai suivi la carrière de Hrithik et c’est mon béguin depuis que je suis adolescent. J’ai vu ses films. Je suis heureux parce que je vois qu’il a trouvé l’amour chez une femme belle et aimante. Je leur souhaite de soyez heureux et prenez bien soin de lui. Salutations de Colombie. Un autre utilisateur a écrit : “Tellement heureux de le voir heureux… avec quelqu’un qu’il aime tant !!!! Après si longtemps @hrithikroshan.” Un internaute a réagi, “@hrithikroshan étant le meilleur photographe !”

Plus tôt en mai, Saba s’est adressée à Roshan en la qualifiant de “mon amour”. Plus tard, le duo a été aperçu en train d’assister au 50e anniversaire de Karan Johar, ce qui a confirmé leur relation supposée. Plus tard en juin, Saba Azad a chanté une chanson pour ses admirateurs samedi et Hrithik a réagi.

“La musique a une telle façon de vous transporter dans un autre temps – je suis ici en Serbie, je tourne un film indépendant, je regarde cette vidéo et je pense à la petite Saba – ses rêves, ses espoirs pour elle-même et pour le monde et ma tête tourne à à quel point nous savons peu de choses sur l’avenir et je suis tellement reconnaissante que cela m’ait surprise et continue de le faire », a-t-elle écrit dans la légende. Dès qu’elle a partagé la vidéo, Hrithik Roshan l’a repartagée et a écrit : “c’est magnifique”. Saba a été vue pour la dernière fois dans la série Rocket Boys. Hrithik sera bientôt vu dans le remake de Vikram Veda.