Hrithik Roshan, Ayushmann Khurrana, Sidharth Malhotra et d’autres – copiez et inspirez-vous des looks d’hiver chics [Watch Video]

Sans aucun doute, décembre est le mois le plus attendu de l’année. C’est la période des fêtes, la météo est parfaite, et on peut passer en mode “incognito” entre les plusieurs couches de tenues d’hiver. Comme on peut le voir, il y a un problème important avec la sélection de vêtements d’hiver. Sortez votre meilleur look tout en bravant le froid; il est difficile de choisir la mode qui vous convient avec tant de vêtements à choisir. Nous avons rassemblé certaines de nos icônes de mode préférées de tous les temps et leurs looks d’hiver dont vous pouvez vous inspirer. Regarder la vidéo.