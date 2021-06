Hrithik Roshan annonce ‘Krrish 4’ alors qu’il célèbre les 15 ans de la franchise ‘Krrish’

Quand on pense aux super-héros indiens, le premier nom qui vient à l’esprit est Hrithik Roshan, qui a donné vie à « Krrish » sur grand écran, donnant à chaque passionné de super-héros quelque chose à espérer. La franchise « Krrish » est sans aucun doute la franchise de super-héros la plus appréciée et la plus réussie du pays et elle a établi une référence pour tout ce que l’Inde avait à offrir dans le genre populaire.

Hrithik a profité de ses réseaux sociaux pour marquer les 15 ans de ce classique des super-héros, avec une courte vidéo où Krrish peut être vu en train de faire tourner son masque légendaire en l’air. Il l’a légendé, « Le passé est fait. Voyons ce que l’avenir nous réserve. Krrish4 #15yearsofkrrish #Krrish4. »

« Krrish » avait une importance mondiale, c’était un pionnier et a établi de nombreuses premières dans le cinéma indien – du premier film à tourner dans des endroits inexplorés à l’ouverture de la voie à des effets visuels de pointe dans le pays.

Alors que le film célèbre ses 15 ans, cela nous rappelle à quel point le personnage plus grand que nature de Hrithik Roshan est une manifestation du super-héros en chacun de nous. Il n’est donc pas surprenant qu’aucun personnage de super-héros indien ne soit aussi aimé que « Krrish », qui a continué d’évoluer au fil des ans et a reflété l’essence de chaque génération.

Alors que tout le monde attend avec impatience le prochain épisode, Hrithik Roshan, qui est synonyme du personnage, s’est rendu sur sa plate-forme de médias sociaux pour laisser entendre que « Krrish4 » était définitivement en préparation. L’acteur avait précédemment mentionné qu’étant donné l’anticipation entourant le prochain film « Krrish », les réalisateurs sont prêts à faire passer celui-ci au niveau supérieur et nous n’attendons rien de moins de la franchise culte !