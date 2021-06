Hrithik Roshan annonce ‘Krrish 4’ à l’occasion du 15e anniversaire du film, Tiger Shroff réagit ! | Films Actualités

New Delhi: La première et très appréciée franchise de super-héros de l’Inde, « Krrish », est prête à faire son retour pour régner une fois de plus dans le cœur du public.

Alors que la franchise terminait ses 15 ans, l’acteur Hrithik Roshan a utilisé son compte Instagram pour taquiner les fans avec le prochain film de super-héros, ainsi qu’une vidéo.

Dans la vidéo partagée par l’acteur, on peut voir Krrish voler dans les airs et jeter son masque sur le public tandis que la musique dramatique joue en arrière-plan.

Hrithik a écrit dans son article : « Le passé est terminé. Voyons ce que l’avenir nous réserve. Krrish4 #15yearsofkrrish #Krrish4″.

Les fans ont déversé leur amour sur le post. L’acteur Tiger Shroff, connu pour ses séquences d’action incroyables, a lâché des applaudissements et des emojis de feu dans la section des commentaires. Le compositeur de musique Salim Merchant a commenté : « J’attends avec impatience #krrish4 », entre autres.

La première partie du film de super-héros intitulée « Koi… Mil Gaya » est sortie le 8 août 2013 et a été un énorme succès. Le film a présenté au monde un « jadu » extraterrestre bien-aimé – qui deviendra responsable des pouvoirs de super-héros de Krrish.

Le film mettait en vedette Hrithik Roshan, Priety Zinta et Rekha. Le premier film avec le titre « Krrish » est sorti le 23 juin 2006 – et a présenté pour la première fois la cape noire portant un super-héros et est devenu un succès instantané parmi le public.

Krrish 3 est sorti le 1er novembre 2013 et a également été bien accueilli par les fans.