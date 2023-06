Hrithik Roshan affiche le physique de Dieu grec sur une photo torse nu, Saba Azad réagit

Hrithik Roshan et son amour pour le fitness nous laissent souvent impressionnés. Bien que cela serve de motivation pour les hommes, les fans féminines de Hrithik ne peuvent tout simplement pas s’empêcher de s’évanouir devant le dieu grec de l’acteur. Et la star de Vikram Vedha ne nous déçoit pas, en donnant un aperçu de son physique formé à la gym sur les réseaux sociaux. Le 19 juin, Hrithik a fait disparaître notre Monday Blues en un tournemain, déposant une photo de lui torse nu sur Instagram. Non seulement ses admiratrices, mais la compagne de Hrithik, Saba Azad, n’a pas non plus pu s’empêcher de réagir à la photo.

Hrithik Risha laisse tomber une photo torse nu

« Back Day » Hrithik a sous-titré le message, ajoutant un emoji diable avec des cornes. La photo a capturé le beau gosse affichant ses bras toniques et son corps déchiré et ciselé. L’acteur avait le dos tourné à la caméra. Abandonnant à nouveau sa chemise pour le déclic, Hrithik ne portait qu’une paire de joggeurs noirs et arborait une casquette de baseball noire. Il a semblé regarder quelque chose de la fenêtre couverte de rideaux blancs.

La petite amie de Hrithik Roshan, Saba Azad, réagit

La partenaire de Hrithik, Saba Azad, a réagi à la photo torse nu de l’acteur, en laissant tomber un emoji au bras musclé, accompagné d’un feu et d’un cœur noir. Les fans ont également marqué leur présence dans les commentaires, comblant Hrithik d’une nuée de compliments. Tandis qu’un utilisateur jaillissait, « Dieu grec pour une raison », un autre plaisantait, « C’est toute la motivation du lundi dont nous avions besoin. « Cet homme de cet âge est une source d’inspiration effrayante », a fait remarquer un troisième fan. Quelques autres ont exhorté Hrithik à continuer meulage les inspirant.

Photo d’entraînement torse nu de Hrithik Roshan

Il n’y a pas si longtemps, Hrithik a partagé une autre photo d’entraînement sur Instagram, mettant le feu à Internet. On l’a vu en train de transpirer sur un vélo d’exercice, trempé dans de la vitamine D. Là aussi, il a attrapé les globes oculaires des utilisateurs de médias sociaux en affichant son torse nu. Oui, vous avez bien deviné. Il a de nouveau abandonné sa chemise.

La relation entre Hrithik Roshan et Saba Azad

La relation entre Hrithik et Saba se renforce depuis quelques mois maintenant. Le 11 juin, le couple a fait une entrée élégante au mariage du producteur de films Madu Mantena et de sa désormais épouse Ira Trivedi.

Chronologie du film Hrithik Roshan

Côté travail, Hrithik Roshan sera ensuite vu dans Fighter du réalisateur Siddharth Anand, où il est jumelé avec Deepika Padukone. Hrithik a également été engagé pour un autre artiste d’action Guerre 2, dirigé par Ayan Mukherji, et mettant également en vedette Jr NTR et Kiara Advani.