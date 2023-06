Hrithik Roshan a rejeté deux films sur Ramayan, un avec Adipurush connect

Avec Adipurush, Ramayan est revenu dans l’actualité avec vengeance. Nous savons que Nitesh Tiwari planifie déjà son Ramayana avec le couple informatique Ranbir Kapoor et Alia Bhatt en tant que paire principale signalée. Les rapports suggéraient qu’il avait approché Hrithik Roshan pour jouer le rôle de Raavan, mais la superstar s’est retirée. Ensuite, il est allé voir la superstar de KGF 2, Yash, qui a eu une longue discussion avec lui. Maintenant, on dit que Yash n’est pas non plus très désireux de jouer le rôle de Raavan à l’écran. Ce n’est pas le premier Ramayana que l’acteur de War 2 a rejeté. Il semble qu’il ait également été considéré pour le rôle de Lord Ram. C’était par nul autre que son beau-père de l’époque, Sanjay Khan. Ils avaient intitulé le film comme La Légende de Rama. Il voulait que Hrithik Roshan joue le rôle principal dans le film.

Zayed Khan qui est le frère de Sussanne Khan était censé être Lord Lakshman. Il avait dit à India Glitz que son père prévoyait en effet de faire The Legend Of Rama. Mais qu’il avait besoin du parfait Seigneur Rama. Il a estimé que Hrithik Roshan était parfait pour le rôle. Il a été cité comme disant: « Auparavant, Hrithik n’avait pas de rendez-vous. Mais maintenant, il fait des films très sélectionnés. » Il a également dit que tout au long de sa vie, il avait joué le rôle de Lakshman. Nous supposons qu’il faisait référence à son personnage dans Main Hoon Na. Sanjay Khan développait le scénario avec l’écrivain indien basé en Grande-Bretagne Farrukh Dhondy. C’est un nom assez connu dans le circuit londonien.

Il semble qu’ils aient voulu faire une version moderne de The Ramayan. Or, c’est ce qu’Om Raut aurait entrepris de faire. Il a été affirmé que le film de Sanjay Khan et Farrukh Dhondy était inspiré de Game Of Thrones. Nous avons vu le genre de contrecoup qu’Om Raut a eu pour avoir rendu un Ramayan différent de ce que nous avons vu dans la série de Ramanand Sagar. Le public ne l’a tout simplement pas accepté. Ils voulaient faire venir Amitabh Bachchan en tant que Dashrath tandis que Jackie Shroff serait Raavan. Mais le film a été abandonné pour des raisons inconnues.

En 2021, il a été dit que Nitesh Tiwari avait demandé à Hrithik Roshan de jouer le rôle de Raavan. Mais il s’est retiré car il n’y avait aucun progrès sur le film. Il semble qu’il ne craignait aucune forme de polémique. Une source a déclaré qu’il avait d’autres missions de film concrètes sur lesquelles s’engager. De plus, il avait changé sa stratégie pour avoir deux sorties de films en un an. Les trois films en cours de réalisation sont Fighter, WAR 2 et le prochain épisode de Krrish 4. Siddharth Anand pourrait réaliser le nouveau film de Krrish.