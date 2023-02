Hrithik Roshan a reçu une “thérapie” de Simi Garewal dans une vieille interview et Desis peut se rapporter

Une vieille interview de Hrithik Roshan avec Simi Garewal a touché une corde sensible chez beaucoup de gens, non seulement à cause de la vulnérabilité rafraîchissante de l’acteur, mais aussi à cause de la façon dont il continue à recevoir une “thérapie” de Simi. Dans la vidéo, quand Simi lui demande s’il s’aime, Hrithik demande en retour: “Comment fais-tu cela?” Il ajoute qu’il est à l’aise avec beaucoup de lui-même, mais s’aimer semble un peu trop.

Simi a l’air assez surpris d’apprendre que cela pourrait être une chose, et continue en lui donnant une leçon sur le vrai contre le parfait. Hrithik dit qu’il pense que sa femme de l’époque, Sussanne, est parfaite, puis Simi demande quelle pomme il choisirait entre une parfaite et une vraie. Hrithik choisit le vrai et Simi explique comment personne n’est parfait.

“C’est moi pendant mes séances de thérapie”, a écrit un utilisateur d’Instagram. “C’est chaque sud-asiatique qui grandit avec un traumatisme”, a écrit un autre. “Une représentation précise de la façon dont s’est déroulé mon entretien universitaire”, a plaisanté un utilisateur. “Je parie que j’aurais juste commencé à rire à moitié à pleurer en larmes”, lit un commentaire. “Pourquoi regardons-nous les séances de thérapie de Hrithik ?”, a plaisanté un utilisateur.

Même si de nombreux commentaires ont pointé le fait que sa relation avec Sussanne n’a pas duré, tout ce qui finit n’a pas besoin d’être dévalorisé ! Hrithik et Sussanne ont récemment été vus en train d’établir des normes “modèle ex” à Lollapalooza Mumbai.

Hrithik Roshan, Saba Azad, Sussanne Khan et Arslan Goni ont tous posé pour une photo ensemble à Lollapalooza Mumbai et Twitter a admiré les “ambiances relaxantes”. Madboy/Mink, le duo de la chanteuse-actrice Saba Azad et Imaad Shah, s’est produit au festival de musique. Le fils de Hrithik et Sussanne était également présent. Leur photo ensemble est depuis devenue virale.

Hrithik et Sussanne étant cordiaux non seulement entre eux mais aussi avec leurs partenaires actuels ont été appréciés sur Twitter. “Aise karte hain move on”, a écrit un utilisateur de Twitter. Il ne fait aucun doute que les relations peuvent devenir désordonnées et que la richesse financière pourrait être un facteur facilitant les choses, mais le “froid” ici est palpable.

