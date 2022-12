Hrithik Roshan a l’air pimpant au Red Sea Film Festival en costume noir, sa petite amie Saba Azad est de tout cœur

Hrithik Roshan a charmé les internautes et sa compagne Saba Azad. La star de Krrish est actuellement à Djeddah pour le Festival du film de la mer Rouge, et il a laissé tomber des images fringantes de l’événement. Prenant sa poignée Instagram, Hrithik a partagé une série de photos où il a l’air pimpant. Il portait un costume noir classique avec un nœud papillon.

Voici le poste







La petite amie de Hrithik, Saba Azad, a réagi au message. Elle a laissé tomber des emojis de coeur et de smiley dans la section des commentaires. Même Anil Kapoor et Gajraj Rao ont également laissé tomber des emojis de feu dans la section des commentaires.

Pendant le festival, Hrithik a également rencontré l’actrice pakistanaise populaire Mahira Khan Plusieurs photos et vidéos des deux acteurs souriant et parlant entre eux sont apparues en ligne vendredi. Hrithik a même rencontré la star internationale Jackie Chan lors de l’événement, et leur photo est devenue virale sur Internet. Tout en interagissant avec ses fans et les médias, Hrithik a fait irruption dans une danse impromptue. Il a même enseigné à l’hôte les pas de crochet Ek Pal Ka Jeena, à l’hôte. Alors qu’il commençait la danse, les personnes assises dans le public ont éclaté de vives acclamations.

Outre Hrithik, Shah Rukh Khan, Kajol, Sonam Kapoor, Kareena Kapoor Khan, Saif Ali Khan, Ranbir Kapoor et Freida Pinto ont également marqué leur présence au Festival international du film de la mer Rouge.

Le Festival international du film de la mer Rouge vise à devenir le premier festival et marché de la région et un moteur clé des efforts continus du royaume pour créer une industrie du cinéma et de la télévision pratiquement à partir de zéro après avoir levé son interdiction religieuse de 35 ans sur cinéma en 2017. Pendant ce temps, sur le plan du travail, Hrithik a récemment été vu dans un thriller d’action Vikram Vedha aux côtés de Saif Ali Khan et Radhika Apte. Dirigé par le duo de réalisateurs Pushkar-Gayatri, le film a reçu des commentaires positifs du public. Roshan sera ensuite vu dans Fighter de Siddharth Anand.