«  Hrithik Roshan a failli tuer Farhan Akhtar et moi  », ironise Abhay Deol en rappelant le tournage de «  Zindagi Na Milegi Dobara  »

La production maison de Zoya Akhtar, Tiger Baby, a des pages officielles de médias sociaux où la cinéaste publie plusieurs moments en coulisses de ses films. Dans la dernière vidéo, Abhay Deol a raconté l’histoire derrière la scène à succès de ‘Zindagi Na Milegi Dobara‘où le terme «bouées mentales» a été inventé. L’acteur a partagé les moments de tournage avec ses co-stars Hrithik Roshan et Farhan Akhtar. Abhay a également révélé que Hrithik avait failli tuer Farhan et lui pendant l’une des séquences de tournage.

Abhay est entendu dire: « Je me souviens de cette scène dans ‘Zindagi Na Milegi Dobara‘ vraiment bien. Donc, il y avait le professeur de Zoya et Farhan à Maneckji, qui ne pouvait pas dire «garçon», il «bouée» et «mantal» et ils se moquaient de lui. Zoya était comme si c’était de là que ça venait, c’est un peu comme prendre la pisse de notre professeur. J’étais comme, ‘pourquoi me le donnez-vous?! Je ne suis pas le gamin Maneckji. «

Deol a ajouté: « Donc, je pense que l’ironie de cette scène est que je n’ai pas réellement entendu l’homme le dire comme il l’a fait. Cette scène est juste devenue emblématique du film, ‘les bouées, les bouées mantales’, beaucoup plus gros que ce que j’imaginais, cette partie en particulier. J’étais si heureux que les gens y aient répondu parce que je me suis dit: « Je vais ruiner leur professeur et tout est faux », eh bien, Zoya semble heureuse riait. «

À propos de Hrithik qui les a presque «tués», Abhay a poursuivi en disant: «Je me souviens aussi avant de tourner cette scène, Hrithik a failli me tuer moi et Farhan. Comment il a fait cela, il était derrière le siège du conducteur et il a conduit la voiture dans ce coin pour le garer, sur le côté, pour l’arrière-plan de la photo et j’ai oublié d’éteindre la voiture! Il suffit d’ouvrir la portière et d’en sortir et de sauter soudainement en arrière parce que la voiture a commencé à avancer pour descendre la colline. «

Il a conclu en disant: « Farhan était très rapide, je me souviens qu’il a sauté immédiatement et je me suis simplement assis là en pensant: » Je vais mourir maintenant « . Ah, j’ai besoin d’être beaucoup plus rapide pour de telles choses. »

‘Zindagi Na Milegi Dobara‘met également en vedette Katrina Kaif et Kalki Koechlin dans les rôles principaux et sortis en 2011.