Hrithik, Katrina et Farhan font un voyage dans le passé lors d’une lecture de table amusante – Regardez

Le film culte « Zindagi Na Milegi Dobara » a terminé aujourd’hui les 10 glorieuses années de sa sortie. Pour célébrer son 10e anniversaire, les acteurs vedettes du film, dont Hrithik Roshan, Farhan Akhtar, Abhay Deol et Katrina Kaif, se sont réunis virtuellement pour une lecture amusante du scénario.

Animée par Vira Das, la table lisait également Zoya Akhtar, Reema Kagti et Ritesh Sidhwani qui présentent de manière amusante certaines des scènes les plus emblématiques du scénario de ce film mémorable. Kalki Koechlin, qui a également joué un rôle dans le film, n’a pas pu assister à la rencontre virtuelle car elle tournait un film à Londres.

«Zindagi Na Milegi Dobara» a été présenté par Excel Entertainment de Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar et avec cette vidéo, le public va faire un voyage dans le passé avec les acteurs et les réalisateurs du film.

Regardez la vidéo ici :

Faire un voyage de célibataire, avec un itinéraire prévu pour surmonter les peurs ensemble, s’avère être un voyage qui change la vie de trois amis – Arjun (Hrithk), Imraan (Farhaan) et Kabir (Abhay). L’un des voyages les plus emblématiques souhaités par tous les groupes d’amis. Une histoire soigneusement tissée par les maestros Zoya Akhtar et Reema Kagti a vécu de son propre héritage.

‘Zindagi Na Milegi Dobara’ a reçu un amour sans précédent de la part du public au cours de toutes ces années, le film a également été acclamé par la critique lors de sa sortie. Toute l’équipe s’est réunie pour célébrer le dixième anniversaire du film et revivre virtuellement certains des meilleurs moments chéris.

La vision de Zoya et Reema réunie dans un film de road trip avec des amis en Espagne, a donné au public un film d’aventure unique, unique en son genre et le meilleur possible qui continue de résonner avec les gens, un film qui ne vieillit pas du tout.

« ZNMD » a clairement résisté à l’épreuve du temps, tout comme de nombreux autres films présentés par Excel Entertainment. La maison de production soutenue par Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar a des films comme ‘Toofaan’, ‘KGF Chapter 2’, ‘Phone Bhoot’ et ‘Yudhra’ sur sa prochaine liste.