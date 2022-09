Hrithik à Aamir, l’artiste imite parfaitement la réaction des acteurs face à Brahmastra

Brahmastra se porte peut-être bien au box-office, mais cela n’a pas empêché les utilisateurs de médias sociaux de lancer un meme-fest. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux partagent des mèmes, des vidéos récréatives, des vidéos de mimétisme et d’autres contenus. Sumedh Shinde, un artiste mimétiste, a maintenant publié une vidéo créative dans laquelle on peut le voir exprimer d’éminents acteurs de Bollywood en train de revoir Brahmastra. Et quand il a posté une vidéo de lui-même se faisant passer pour des acteurs de Bollywood tout en passant en revue Brahmastra, cela a attiré des millions de vues en ligne.

La vidéo montre Sumedh Shinde se faisant passer pour des acteurs et chanteurs de Bollywood, comme Hrithik Roshan, John Abraham, Aamir Khan, Sonu Nigam, Ranveer Singh et Pankaj Tripathi. Dans la vidéo, toutes les voix des acteurs semblent étrangement similaires. Il chante même la chanson Kesariya avec la voix de Sonu Nigam. En plus de publier la vidéo de 2,19 minutes sur les réseaux sociaux, Shinde a écrit : « Acteurs kya bol rahe hain Brahmastra ke baarein mein », ce qui se traduit par « que disent les acteurs du film, Brahmastra ». Regardez la vidéo ci-dessous.

Dès que Sumedh Shinde a partagé la vidéo en ligne, les internautes ont tout mis en œuvre pour inonder la section des commentaires de toutes les bonnes choses. La vidéo a amassé plus de 742,3k vues, 18,3k likes et 2 996 retweets. Certains utilisateurs ont loué la performance de Shinde, tandis que d’autres n’ont pas pu s’empêcher de rire de bon cœur en commentant avec plusieurs emojis rieurs. L’un des utilisateurs a écrit : « Bhai, tu es trop, trop bon. Je t’aime mec. Continuez à faire du bon travail ! Personne ne peut te battre, j’en suis sûr ». Un autre utilisateur a écrit: “C’est un contenu génial”. Jetez un œil à quelques autres commentaires ci-dessous.

Fantastique 😂👍 — 🇮🇳Vishwanath ( Vishu) (@vishyel) 22 septembre 2022

Bhai c’est un contenu génial 👌👌 — SandeepSh (@Sandyshofficial) 22 septembre 2022

Bhaiiiiiii – vous êtes trop trop trop bon. Je t’aime mec. Continuez à faire du bon travail ! Personne ne peut te battre, j’en suis sûr. 🥳🥳 — Bhushan 🔆 (@ShashTrader) 22 septembre 2022

Boht badhiya bhaisaab 👌👌 — Ankit Singh (@ankit_singh11) 22 septembre 2022

Ce n’est pas la première fois que Sumedh Shinde partage une vidéo hilarante comme celle-ci. Il publie ensuite plusieurs vidéos imitant des artistes de Bollywood qui laissent les internautes en grand écart. Sumedh Shinde, un dentiste, est bien connu pour se faire passer pour divers acteurs et compte plus de 16 000 abonnés sur Twitter. Plus tôt, il a même imité des artistes de Bollywood réagissant à la séance photo nue de Ranveer Singh. Regardez la vidéo ci-dessous.

À propos de Brahmastra

Brahmastra, avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, a reçu des critiques majoritairement positives de la part des critiques et du public. Le film a rapporté 193 crores au box-office en deux semaines. La première partie de Brahmastra : Shiva est un film d’aventure fantastique basé sur la mythologie et le premier volet de “Astraverse” d’Ayan Mukerji. En plus de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, le film met également en vedette Amitabh Bachchan, Nagarjuna Akkineni et Mouni Roy dans des rôles clés.

