Hriday Hazarika, Nancy Clinch Médailles d’argent carabine à air comprimé 10 m hommes et femmes à Bakou

L’ancien champion du monde junior Hriday Hazarika et Nancy de l’Haryana ont remporté leurs premières médailles individuelles en Coupe du monde senior, abattant l’argent dans les compétitions masculines et féminines de carabine à air comprimé à 10 m vendredi.

Le garçon d’Assam a tiré une finale brillante, où son score le plus bas de 10,1 est arrivé dans le tout premier de la finale de 24 coups. Nancy était encore meilleure, enregistrant un plus bas de 10,2 dans sa finale.

Cependant, les deux sont tombés sur des tireurs plus précis le jour. Hriday a perdu contre le Hongrois Zalan Pekler qui a tiré 252,4 contre 251,9 pour l’Indien, tandis que Nancy, après avoir entamé les deux derniers coups avec une avance de 0,1 sur le Chinois Han Jiayu, n’a pas pu conserver le coussin pour terminer avec 253,3 contre 254,0 pour ses adversaires.

Les finales masculine et féminine ont été de très haute qualité, le Chinois Sheng Lihao enregistrant un score de 9,9 à son 21e tir, le seul score dans les neuf par les six médaillés lors des deux finales.

Les derniers résultats ont laissé la Chine et l’Inde enfermées dans une bataille pour la suprématie avec deux jours de plus. La Chine a mené le décompte des médailles avec deux médailles d’or, une d’argent et deux de bronze tandis que l’Inde a une médaille d’or, deux d’argent et une de bronze.

Carabine à air comprimé 10 m hommes

Hriday a été le premier à accepter après le match que le Hongrois Zalan Pekler était tout simplement trop bon « le jour ».

Le Hongrois qui est dans la forme de sa vie, après avoir remporté la médaille d’or à la carabine à air comprimé à 10 m lors de la précédente étape de la Coupe du monde à Lima le mois dernier, a grésillé dès la qualification elle-même, dépassant le record du monde pour tirer 636,2 pour une seconde- lieu d’arrivée.

Le médaillé de bronze chinois et médaillé d’argent des Jeux olympiques de Tokyo, Sheng Lihao, qui a dominé la qualification avec un grésillement de 637,9, a en fait battu son propre record du monde établi à Bhopal en mars, pour en établir un nouveau. Hriday s’est qualifié septième avec 630,3.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à cette performance au début de la journée, Hriday a répondu: «Pas vraiment. Je n’avais aucune attente en tant que telle. Je voulais juste faire de mon mieux et tirer selon le plan. Je suis heureux d’avoir pu bien exécuter aujourd’hui. »

Ce fut une finale pleine de puissance avec la légende chinoise de la carabine à air comprimé Yang Haoran, ancienne championne du monde et médaillée d’or olympique de Tokyo, également alignée aux côtés de son compatriote Sheng, de l’as hongrois Istvan Peni et de l’Autrichien chevronné Martin Strempfl, entre autres. Cependant, l’Indien n’a pas hésité une seule fois et a présenté une performance au champagne avec Zalan.

Hriday a commencé avec un 10,1 et était à la deuxième place après la première série de cinq coups elle-même, à seulement 0,8 derrière Zalan. Alors que d’autres sont tombés au bord du chemin, Zalan et Hriday ont conservé leur place jusqu’au 20e tir, lorsque Sheng a devancé Hriday au deuxième rang avec un 10,9 à son 20e tir. Mais alors que les Chinois ont faibli le 21, Hriday a obtenu son top deux, mais malgré tous ses efforts, n’a pas pu rattraper Zalan, terminant finalement à seulement 0,5 derrière.

Les deux autres Indiens dans la mêlée, Rudrankksh Patil et Shahu Tushar Mane, ont tiré des scores de 628,8 et 628,1 pour terminer respectivement 19e et 23e.

Des scores solides ont également été enregistrés par Divyansh Singh Panwar et Arjun Babuta qui ne jouaient que pour des points de classement. Alors que le premier a enregistré un 633,1, le second a terminé avec 630,6.

Carabine à air comprimé 10 m femmes

La route de Nancy vers l’argent a été légèrement plus difficile car elle n’a pas eu un départ aussi solide que Hriday dans la finale, bien qu’elle se soit également qualifiée septième avec un score de 631,6 en qualification. Han Jiayu a terminé en tête avec 634,3 alors que deux autres Indiens, Ramita (631,4) et Tilottama Sen (629,7), ont terminé respectivement aux neuvième et 15e positions malgré un bon tir.

Ce n’était pas moins une finale pleine de puissance avec nul autre que la championne olympique en titre Nina Christen de Suisse alignée aux côtés de la Norvégienne Jeannette Hegg Duestad et des trois filles chinoises.

« C’était certainement la meilleure performance de ma carrière », a déclaré l’adolescent de l’Haryana après le match, feignant d’ignorer le fait que le champion olympique faisait partie des huit derniers.

Nancy était quatrième après la première série de cinq coups et au moment où Jeannette est devenue la première à être éliminée après le 12e coup, Nancy était passée à la troisième place. Ensuite, Nina est partie à la septième place et Nancy a progressé pour prendre la deuxième place avec la Chinoise Huang Yuting.

À la fin du 16e, elle avait un point complet derrière Han et au moment où elle a confirmé sa médaille avec un 10,8 pour son 19e et un 10,7 pour le 20e, elle était à 0,6 derrière le leader.

Elle a continué avec son excellente course et deux autres coups de 10,8 et 10,7, ce qui signifiait qu’elle avait 0,1 d’avance sur Han avant les deux derniers coups. Mais Han a tiré 10,7 contre 10,3 pour l’Indienne pour le 23e et avec 0,3 à rattraper dans le dernier coup, Nancy a tiré un 10,2, son score le plus bas en finale, contre 10,6 pour Han pour donner le match aux Chinois.

