H&R Block, Meta et Google giflés avec RICO Suit

Quiconque a utilisé les services de préparation de déclarations de revenus de H&R Block ces dernières années a peut-être involontairement contribué à remplir les poches de Meta et de Google. C’est selon un nouveau recours collectif qui allègue que les trois sociétés ont « comploté conjointement » pour installer des trackers sur le site H&R Block afin de scanner et de transmettre les données fiscales aux entreprises technologiques, qui ont ensuite utilisé des éléments de ces données pour se lancer dans des publicités ciblées.

Les avocats qui portent l’affaire affirment que la conduite des trois sociétés équivaut à un « modèle d’activité de racket » couvert par la loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues (RICO), un outil généralement réservé au crime organisé.

« H&R Block, Google et Meta ont ignoré les lois sur la confidentialité des données et ont diffusé des informations sur la vie financière des gens comme des bonbons », a déclaré Brent Wisner, l’un des avocats à l’origine de la plainte.

Le procès, déposé cette semaine dans le district nord de Californie, découle d’un Rapport explosif du Congrès publié plus tôt cette année détaillant la manière dont plusieurs sociétés de préparation de déclarations de revenus, dont H&R Block, ont partagé « imprudemment » les données fiscales sensibles de dizaines de millions d’Américains sans garanties appropriées. Le problème concerne l’utilisation par les sociétés de préparation de déclarations de revenus des « pixels » de suivi placés sur leurs sites Web. Ces trackers, que le procès qualifie de « caméras espionnes », scanneraient les documents fiscaux et révéleraient diverses informations fiscales personnelles, notamment le nom du déclarant, son statut de déclaration, les impôts fédéraux dus, son adresse et le nombre de personnes à sa charge. Ces données ont ensuite été anonymisées et utilisées à des fins de publicité ciblée et pour entraîner les algorithmes d’IA de Meta, note le rapport du Congrès. L’IRS met en place de solides protections de la vie privée sur les données fiscales et a des règles interdisant aux sociétés de préparation de déclarations de revenus d’utiliser ces informations pour toute raison autre que l’assistance aux déclarations de revenus.

Justin Hunt, un résident californien et principal plaignant dans le nouveau procès, affirme avoir utilisé le logiciel de H&R Block pour déclarer ses impôts entre 2018 et 2013. Il affirme qu’il ignorait que ses données fiscales personnelles étaient « interceptées frauduleusement ». S’il avait connu les détails du partenariat H&R avec les entreprises technologiques, il dit qu’il n’aurait pas utilisé le service en premier lieu.

Les avocats représentant Hunt affirment que H&R Block, Meta et Google ont conclu « explicitement et intentionnellement » un accord visant à violer le droit à la vie privée des contribuables à des fins de gain financier. La poursuite demande un remboursement complet pour Hunt et tous les contribuables américains qui ont dépensé de l’argent pour les services de H&R Block depuis le début du suivi, ainsi que des dommages-intérêts punitifs pour la conduite prétendument illégale des trois sociétés. Wisner, l’avocat principal chargé de l’affaire, avait précédemment a obtenu un règlement de près de 90 millions de dollars contre le géant agricole Monsanto.

« La plupart des gens ne publieraient jamais le compte universitaire de leurs enfants ou leurs économies de retraite sur Facebook, mais H&R Block a fait quelque chose de similaire en transmettant les informations fiscales de ses clients à un groupe d’annonceurs », a déclaré Wisner dans un communiqué. « C’est comme si votre fiscaliste remettait vos fiches de paie et vos déclarations de revenus à une société de marketing. »

Le procès allègue que H&R Block utilise le service de suivi Pixel de Meta depuis au moins 2015. Les contribuables qui visitaient des sites contenant le pixel auraient collecté des informations qui seraient stockées jusqu’à ce qu’ils se connectent à des produits appartenant à Meta comme Facebook ou Instagram. À ce stade, selon la poursuite, Meta recevrait un « dossier » de données personnelles. La poursuite affirme que les pixels de Meta collectent toujours des informations sur les utilisateurs, qu’ils possèdent ou non un compte Facebook ou Instagram.

« [Tax data]est une monnaie à part entière qui peut être collectée et utilisée par Meta à des fins publicitaires, ce qui transforme essentiellement ces données en bénéfices monétaires pour Meta », indique la plainte.

Google, en revanche, aurait interagi avec les données fiscales via l’utilisation par H&R Block de Google Analytics, un service gratuit proposé aux entreprises qui collectent des données sur des sites Web. Un estimé 70 % des 100 000 principaux sites Web utilisent Google Analytics. Bien que Google présente son outil comme un moyen permettant aux entreprises d’obtenir des informations sur des clients potentiels, le procès allègue que le géant de la recherche a déployé Google Analytics pour « intercepter, suivre et collecter des informations personnelles et sensibles sur les consommateurs pour son propre usage ».

Meta n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Gizmodo. H&R Block a explicitement refusé lorsqu’on lui a demandé de commenter. Un porte-parole de Google a, quant à lui, tenté de rejeter la responsabilité sur les services de préparation de déclarations de revenus.

« Nous avons des politiques strictes et des fonctionnalités techniques qui interdisent aux clients de Google Analytics de collecter des données qui pourraient être utilisées pour identifier un individu », a déclaré à Gizmodo le porte-parole de Google, José Castañeda. « Les propriétaires de sites, et non Google, contrôlent les informations qu’ils collectent et doivent informer leurs utilisateurs de la manière dont elles seront utilisées. »

Le porte-parole a déclaré que Google avait des politiques strictes contre la publicité destinée aux personnes basée sur des informations sensibles. Un porte-parole de Meta dit précédemment à Gizmodo il dispose également de politiques interdisant aux annonceurs d’envoyer des informations sensibles sur des personnes via ses outils commerciaux. L’accord de H&R Block avec Google Analytics, selon la poursuite, a également été « conçu » pour poursuivre l’objectif de collecte illégale de données fiscales.

H&R Block n’était que l’une des nombreuses sociétés de préparation de déclarations de revenus citées par les législateurs dans le rapport du Congrès plus tôt cette année. Le sénateur du Vermont Bernie Sanders et la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren ont cité les conclusions du rapport dans une lettre enflammée exhortant l’IRS, la FTC, le DOJ et l’inspecteur général du Trésor à enquêter de manière approfondie sur l’affaire et à poursuivre les entreprises reconnues coupables d’avoir enfreint les lois fiscales. Il est presque certain que d’autres poursuites civiles suivront également.

« Big Tax Prep a partagé imprudemment des dizaines de millions de données personnelles et financières sensibles de contribuables avec Meta pendant des années, sans divulguer de manière appropriée cette utilisation de données ni protéger les données, et sans le consentement approprié des contribuables », ont écrit les législateurs dans leur rapport.

