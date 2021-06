HR 1, le For the People Act, est un test pour le programme de démocratie mondiale de Biden

Faire adopter le projet de loi sur les droits de vote des démocrates n’est pas seulement important pour le programme démocratique de l’administration Biden dans le pays. Cela soulignerait également un pilier majeur de la politique étrangère du président : renforcer l’attrait de la démocratie dans le monde en prouvant que les gouvernements démocratiques peuvent servir leur peuple.

La loi de 800 pages HR 1, connue sous le nom de loi pour le peuple, a été adoptée à la Chambre lors d’un vote proche de la ligne de parti en mars. Parmi de nombreuses autres mesures, le projet de loi vise à faciliter le vote des Américains aux élections, à apporter plus de transparence sur la façon dont les candidats sont financés et à renforcer les dispositions éthiques du gouvernement.

Les démocrates disent que ces changements sont nécessaires pour contrer les lois de vote restrictives poussées par les républicains dans de nombreux États ; Les républicains voient le projet de loi comme un vaste ensemble de réformes conçues pour aider les démocrates à remporter les futures élections.

On ne sait pas si HR 1 passera sous sa forme actuelle, ou pas du tout. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, le soumettra à un vote de procédure mardi, où les législateurs décideront si le projet de loi doit être soumis à un vote d’approbation ou de refus à l’avenir. La plupart des analystes disent que le projet de loi ne supprimera pas cet obstacle, tuant potentiellement HR 1 pour de bon dans ce Congrès.

Ce serait un coup dur pour le programme national de Biden. Après que la Chambre a adopté le projet de loi en mars, le président a déclaré que ses mesures étaient « urgemment nécessaires pour protéger ce droit. [to vote], pour sauvegarder l’intégrité de nos élections, et pour réparer et renforcer notre démocratie. Biden a même fait du vice-président Kamala Harris sa personne de référence pour les droits de vote.

Mais à plus grande échelle, cela pourrait potentiellement nuire au message central de la politique étrangère de Biden. « Le programme de démocratie mondiale de Biden dépend de la poursuite du renforcement de la démocratie américaine chez nous », a déclaré Heather Hurlburt, directrice du groupe de réflexion New America à Washington, DC, et jusqu’à présent, le bilan est « terrible en ce qui concerne les droits de vote et l’intégrité des élections. Il est donc important de les renverser.

En termes simples, la vision démocratique de Biden pour le monde est étroitement liée à l’avenir de HR 1 au Congrès – et pour le moment, cette vision est gravement menacée.

Si HR 1 ne passe pas, Biden pourrait avoir du mal à promouvoir la démocratie à l’étranger

Lorsqu’il parle de ses opinions en matière de politique étrangère, Biden dit souvent qu’il voit le monde enfermé dans une lutte entre les démocraties et les autocraties. Il veut s’assurer que les démocraties gagnent.

« Nous devons prouver que la démocratie fonctionne toujours. Que notre gouvernement fonctionne toujours – et peut être utile au peuple », a-t-il déclaré lors de son premier discours au Congrès en avril. Ceux qui croient que la démocratie américaine ne prévaudra pas « ont tort, et nous devons leur prouver qu’ils ont tort ».

C’est pourquoi beaucoup considèrent le passage de HR 1 comme vital pour la politique étrangère de Biden; s’il échoue au Congrès, il sera plus difficile pour Biden de faire pression pour un mouvement démocratique mondial. Après tout, il est gênant pour un dirigeant de dire aux autres de faire pression pour des réformes démocratiques alors que la démocratie diminue dans le pays qu’ils dirigent.

HR 1 est « probablement le texte législatif le plus important pour garantir que nous ayons toujours une démocratie », m’a dit un haut responsable démocrate du Sénat, s’exprimant sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler en public. « Il essaie de désorganiser le jeu. »

Mais il y a aussi un risque pour la vision démocratique de Biden si HR 1 parvient réellement au Congrès, m’a dit Hurlburt. Les États dirigés par les républicains pourraient ralentir la mise en œuvre de nombreuses dispositions du projet de loi. Un tel défi pourrait signaler aux autres nations que le président ne peut pas sauvegarder la démocratie dans son propre pays, a-t-elle déclaré, ce qui serait « terrible pour toute la politique étrangère des États-Unis, y compris l’agenda démocratique ».

Certains analystes sont cependant moins convaincus que le projet de loi affectera de manière significative les droits de vote aux États-Unis ou la politique étrangère américaine au sens large.

Au niveau national, les critiques disent que les mesures ont été rédigées par des membres du personnel, et non par de vrais experts en réforme démocratique, bien avant que les problèmes des élections de 2020 ne deviennent évidents pour tous. Quant à la partie internationale, certains analystes estiment que HR 1 ne sera pas un tournant pour les relations mondiales de l’Amérique.

« Les partenaires étrangers ne changeront pas leurs alignements en fonction de l’adoption de cette législation », a déclaré Justin Logan, chercheur principal au CATO Institute de Washington. « Tout comme la contestation aux États-Unis à l’époque des droits civiques n’a pas fait pencher la balance des pouvoirs au niveau international, les restrictions sur les critères de vote dans les États … n’affecteraient pas non plus les réalités concrètes de la politique internationale. »

La plus grande question est peut-être de savoir si Biden est sage d’avoir mis autant d’importance dans l’agenda de la démocratie mondiale. Alors que l’adoption de HR 1 est populaire, un sondage de mars du Pew Research Center a montré que seulement 20% des adultes américains et 24% des démocrates et des indépendants de tendance démocrate ont déclaré que la promotion de la démocratie dans d’autres pays devrait être une priorité absolue à long terme. objectif de politique étrangère.

Faire passer HR 1 au Congrès pourrait être une bonne idée, mais l’accent mis par Biden sur cela pourrait être un problème pour ses conceptions mondiales. En cas d’échec, il aura une montée plus raide pour donner raison aux démocraties.

Li Zhou et Ella Nilsen ont contribué à ce rapport.